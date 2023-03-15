成大管理顧問班聘王正坤醫師授課　醫美服務業必須建構醫病信任

▲成功大學管理顧問班開設生活藝術專班，聘請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，授課「醫學美容服務業行銷與建構患者信任」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成功大學管理顧問班開設生活藝術專班，聘請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，於3月14日晚上，在成大工業設計系大成館授課「醫學美容服務業行銷與建構患者信任」。

王正坤醫師以醫學美容產業為例，服務業提供的產品是服務工作，並非單獨提供實體產品而已，而服務是無形的。想要提高服務品質，必須從服務的特性、構面、衡量服務品質、標竿學習等多方探討，想要建構患者的信任，必須建立在良好的醫學知識基礎上，預防醫美副作用，使用合法產品，不要誇大廣告等。

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報名參加上課的學員多是成功企業家，前台南市副市長顏純左醫師也抱著終身學習的態度來參加系列課程。也有80多歲的善心企業家許黃彩好女士，她在鋪橋造路幫助弱勢之餘，也來享受學習的快樂。企業的經營和管理優劣是企業存亡的關鍵，理論與實務的結合才是當前企業最迫切的需要，可以提升企業競爭力。現今社會，人人都想變美，醫學美容產業蓬勃發展，醫美診所競爭也越來越激烈，每家診所都積極在投放商業廣告。除了商業廣告投放以外，醫美診所必須加強提升服務品質，才能贏得患者信任，產生良好口碑。

王正坤醫師是企管博士、皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長、長榮大學企管博士班老師、成功大學EMBA碩士班老師、國立中山大學後EMBA老師與藝群醫學美容集團董事長，藝群醫美集團旗下有11家診所與1家Dr.藝群保養品公司。

王正坤醫師表示，服務的特性是無形性、不可分割性、異質性、揮發性。服務生產的瞬間即是消費，相同的服務品質會因顧客個人感受不同而有不同的滿意度，而且無形的服務不能像有形的產品一樣被儲存在倉庫裏。

王正坤說，想要提高顧客滿意度，就必須提高服務品質，重視口碑、個人需求、過去經驗與外部溝通，並且衡量服務品質的可靠性、回應姓、確實性、關懷性、有形性。讓感動式的服務來超越顧客的期待，建立信任，使消費者變成忠誠顧客。

王正坤強調，醫美業者想要贏得患者信任，必須透明公開各種治療醫學原理、合法藥材、合法儀器、副作用等。必須在事前告知雷射可能發生傷口反黑副作用，注射肉毒桿菌素可能發生肌肉無力副作用；注射玻尿酸可能發生瘀血、血管栓塞、眼睛失明等副作用。醫師必須全力預防副作用，讓病人知道可能發生的情形並且簽署同意書之後，才能進行治療。這些服務細節都可以贏得病人的信任。這種誠信的態度，也適用在各種服務業，例如餐飲、住宿、旅遊、銀行、各類技術服務、諮詢服務等。提升服務品質是所有企業的共識，所有學員與老師互相分享心得，一起享受一堂美好的管理課程。