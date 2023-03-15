　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

成大管理顧問班聘王正坤醫師授課　醫美服務業必須建構醫病信任

▲成功大學管理顧問班開設生活藝術專班，聘請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，授課「醫學美容服務業行銷與建構患者信任」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成功大學管理顧問班開設生活藝術專班，聘請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，授課「醫學美容服務業行銷與建構患者信任」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成功大學管理顧問班開設生活藝術專班，聘請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，於3月14日晚上，在成大工業設計系大成館授課「醫學美容服務業行銷與建構患者信任」。

王正坤醫師以醫學美容產業為例，服務業提供的產品是服務工作，並非單獨提供實體產品而已，而服務是無形的。想要提高服務品質，必須從服務的特性、構面、衡量服務品質、標竿學習等多方探討，想要建構患者的信任，必須建立在良好的醫學知識基礎上，預防醫美副作用，使用合法產品，不要誇大廣告等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲成功大學管理顧問班開設生活藝術專班，聘請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，授課「醫學美容服務業行銷與建構患者信任」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

報名參加上課的學員多是成功企業家，前台南市副市長顏純左醫師也抱著終身學習的態度來參加系列課程。也有80多歲的善心企業家許黃彩好女士，她在鋪橋造路幫助弱勢之餘，也來享受學習的快樂。企業的經營和管理優劣是企業存亡的關鍵，理論與實務的結合才是當前企業最迫切的需要，可以提升企業競爭力。現今社會，人人都想變美，醫學美容產業蓬勃發展，醫美診所競爭也越來越激烈，每家診所都積極在投放商業廣告。除了商業廣告投放以外，醫美診所必須加強提升服務品質，才能贏得患者信任，產生良好口碑。

王正坤醫師是企管博士、皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長、長榮大學企管博士班老師、成功大學EMBA碩士班老師、國立中山大學後EMBA老師與藝群醫學美容集團董事長，藝群醫美集團旗下有11家診所與1家Dr.藝群保養品公司。

王正坤醫師表示，服務的特性是無形性、不可分割性、異質性、揮發性。服務生產的瞬間即是消費，相同的服務品質會因顧客個人感受不同而有不同的滿意度，而且無形的服務不能像有形的產品一樣被儲存在倉庫裏。

王正坤說，想要提高顧客滿意度，就必須提高服務品質，重視口碑、個人需求、過去經驗與外部溝通，並且衡量服務品質的可靠性、回應姓、確實性、關懷性、有形性。讓感動式的服務來超越顧客的期待，建立信任，使消費者變成忠誠顧客。

▲成功大學管理顧問班開設生活藝術專班，聘請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，授課「醫學美容服務業行銷與建構患者信任」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤強調，醫美業者想要贏得患者信任，必須透明公開各種治療醫學原理、合法藥材、合法儀器、副作用等。必須在事前告知雷射可能發生傷口反黑副作用，注射肉毒桿菌素可能發生肌肉無力副作用；注射玻尿酸可能發生瘀血、血管栓塞、眼睛失明等副作用。醫師必須全力預防副作用，讓病人知道可能發生的情形並且簽署同意書之後，才能進行治療。這些服務細節都可以贏得病人的信任。這種誠信的態度，也適用在各種服務業，例如餐飲、住宿、旅遊、銀行、各類技術服務、諮詢服務等。提升服務品質是所有企業的共識，所有學員與老師互相分享心得，一起享受一堂美好的管理課程。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
Albee錄影突爆哭！全因張文綺脫口3字：她故意的…曾國城也
快訊／英國淘汰！　墨西哥明與加拿大爭8強門票
告贏IBM！前MVP經理新職曝　還要把前妻追回來
跟團遊歐10日！　她搭機回台「3友全走不了」
等到了！　麻古茶坊「人氣飲品買一送一」連喝13天
五股角頭母告別式見「酒牆」！　上千黑衣人到場
快訊／邱國正爆怒！　「再掉槍我讓他掉腦袋」
總統最新民調！　他「單挑、三腳督」都大贏

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／台大開放「3教室可午睡」！每天50分鐘　未來擬提供耳塞、抱枕

快訊／台北－長灘島「機票2620元」今起開賣！直飛省2.5小時車程

新航3／26起增班！台北-新加坡航線「1周10班」　5／31恢復疫前班表

跟團遊歐10日！她搭機回台「3友全走不了」爆驚嚇　網洗版喊扯

中華隊慘輸！「包養妹給一砲安慰」結局傻了　全場刷新三觀

宏都拉斯在台學生359名　逾百人領外交部獎學金

成大管理顧問班聘王正坤醫師授課　醫美服務業必須建構醫病信任

土城醫院年虧4.48億淪「最不賺錢醫院」　長庚公布3大原因

鬍鬚張被刮鬍子？招牌曝光網全傻眼　真相卻讓人笑翻

明年轉型國營公司「台鐵運能要增4成」　王國材：透過改革重返榮耀

想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了

蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

貓妹忘情吸嘴邊肉不放！　狗哥無奈哭哭：偶的肉...

「覺得我穿得漂亮的舉手」　一刀未剪還原黃瓊慧質詢

3人合力拔超硬麥芽膏　爆筋嘶吼變裝置藝術

天生無雙臂的偉大媽媽　用腳幫女兒穿衣、做飯

韓媒曝私下喬分組　韓球迷罵翻：不自量力｜20230314 ET午間新聞

獨／台大開放「3教室可午睡」！每天50分鐘　未來擬提供耳塞、抱枕

快訊／台北－長灘島「機票2620元」今起開賣！直飛省2.5小時車程

新航3／26起增班！台北-新加坡航線「1周10班」　5／31恢復疫前班表

跟團遊歐10日！她搭機回台「3友全走不了」爆驚嚇　網洗版喊扯

中華隊慘輸！「包養妹給一砲安慰」結局傻了　全場刷新三觀

宏都拉斯在台學生359名　逾百人領外交部獎學金

成大管理顧問班聘王正坤醫師授課　醫美服務業必須建構醫病信任

土城醫院年虧4.48億淪「最不賺錢醫院」　長庚公布3大原因

鬍鬚張被刮鬍子？招牌曝光網全傻眼　真相卻讓人笑翻

明年轉型國營公司「台鐵運能要增4成」　王國材：透過改革重返榮耀

台積電上漲1元收511　台股小漲27點未守住15400

鹿草鄉場域活化再利用　新地標鹿口廊道辦音樂會超吸睛

選策會傅崐萁、李全教入列　深藍赴國民黨抗議：朱立倫立刻下台

改善知本溫泉區與台9線的交通連結　龍馬大道今開工

IKEA「草莓霜淇淋鯊鯊杯」登場！超可愛鯊鯊醬料碟、鯊鯊筆療癒放送

宏都拉斯有意與大陸建交　前駐台大使質疑：有想過他們嗎？

墨西哥2比1淘汰英國　明與加拿大爭8強門票

兒子要去柬埔寨打工！老父急call航警　桃機報到櫃台勸阻成功

動TJ手術無緣經典賽　哈波沮喪：我希望能在場上

與財神擦肩！他爆餓狂嗑「黑白巧克力蛋」　一口吞完才知37萬飛了

沾到「假黃金」嚇到愣住 兒淡定求洗手→崩潰大哭

生活熱門新聞

新北「炒飯正妹」爆紅！老闆緊急叫她下班

男友尺寸「保險套很難買」　妹子吃避孕藥！網反推1物

即／蛋價飆漲撐不住！彰化不二坊蛋黃酥漲價5元

這照片中「有隻蛙」！一圈驚呆：好明顯

LINE「熊大免費貼圖」來了！25款限時下載

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

穿長裙出遊「男友突掀開檢查」　一看怒分手：妳很隨便

茄子蛋被爆解散…為何五月天能撐26年？

解渴春雨要來了　連下2天最明顯時間曝

這縣市搶先發錢　這批人明天6000元直接入帳

新北炒飯正妹「為何爆紅？」　他揭關鍵因素

即／大樂透1億一注獨得　台中誕生億萬富翁

威力彩11.6億「封牌半小時」有詭？台彩回應

土銀徵廚工月薪18K！網見工作內容戰翻

更多熱門

相關新聞

2023南區就業博覽會

2023南區就業博覽會

南台灣最大規模徵才活動「2023 南區就業博覽會」，12日上午在國立成功大學光復校區熱鬧登場，現場 254 家企業提供逾 1.4 萬個工作機會，吸引近萬名求職與求才者湧入活動會場，現場提供包含國內外的工作機會及多元類別的徵才需求，求職氣氛熱絡。

醫美流出藝人換衣畫面！監視器商曝

醫美流出藝人換衣畫面！監視器商曝

「激活」私處結果燙傷　美魔女提告結果曝

「激活」私處結果燙傷　美魔女提告結果曝

成大單車節熱鬧登場

成大單車節熱鬧登場

2023大學辦學績效校長互評成大二連冠

2023大學辦學績效校長互評成大二連冠

關鍵字：

成大王正坤授課醫美醫病信任

讀者迴響

熱門新聞

新北「炒飯正妹」爆紅！老闆緊急叫她下班

不是吃太鹹！醫曝「洗腎」最大元兇

邀看夜景…UBER司機硬載女大生性侵

即／蘇-27戰機撞擊　美MQ-9無人機墜落黑海

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座

「狗界壯漢」滿身肌肉！主人一叫秒回頭萌笑

男友尺寸「保險套很難買」　妹子吃避孕藥！網反推1物

蘋果官網突上架2新品！果粉嗨喊：真香

行李安檢照出胖胖生物　打開嚇壞

王淨「甜靠曹佑寧肩膀」放閃了！　合照首公開

板橋林家「第九代金孫」降肉！　外公是重量級名醫

即／蛋價飆漲撐不住！彰化不二坊蛋黃酥漲價5元

林襄進軍東京時尚圈！

這照片中「有隻蛙」！一圈驚呆：好明顯

二膽上兵為何游去對岸　陳玉珍：我知道原因但不能說

更多

最夯影音

更多
想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了

想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了
蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面