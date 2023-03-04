全國高中生一起來探索大學路　成大單車節熱鬧登場

▲全台最豐富的大學科系博覽會成大單車節，在成功大學光復校區榕園熱鬧登場，風和日麗的成大校園擺滿攤位，吸引來自全國高中生及家長一同來探索。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全台最豐富的大學科系博覽會成大單車節，4日上午在國立成功大學光復校區榕園熱鬧登場，風和日麗的成大校園擺滿攤位，吸引滿滿高中生及家長，成大學長姊以模擬面試、沉浸式體驗、科系博覽、單車體驗、心靈柑仔店等熱力四射的豐富活動，溫馨陪伴全國各地組隊前來探索未來方向的高校莘莘學子們。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「成大有多好，由學生自己來說。」成功大學第 16 屆單車節活動總召姜昕表示，成大單車節活動宗旨是「弭平高中端與大學端的資訊落差」，提供升學路上最佳陪伴。2023 年成大單車節具備創新特色與改革，包含：架設官方網站，統整線上資源同時保留豐富的升學資訊、單車節專屬 Google Maps 清楚標示展場位置。系館導覽擴大新增至 16 條校園巡禮路線，希望帶領與會者深度認識成大校園的歷史人文底蘊。位於歷史文物館的心靈柑仔店活動以人為本，推出學長姐的訪談室傾聽升學煩惱。

疫情緩和下，2023 成大單車節規模盛大，4 日上午開幕式現場由成大校長沈孟儒、主任秘書羅偉誠、教務長沈聖智、學務長洪良宜、總務長吳建宏及台北市立第一女子高級中學、台北市立松山高中、台南第一高級中學、國立鳳山高級中學、國立新營高級中學、國立嘉義女子高級中學、國立中興大學附屬高級中學、國立台南家齊高級中等學校等高中校長或代表一同騎乘單車進場。多位師長親手寫下對莘莘學子的期許與祝福，以瓶中信為來自全台各地的高中生啟動為期兩天、豐富多彩的成大單車節活動。

成大校長沈孟儒表示，教育是瞄準未來，為大家準備好未來該具備的能力。成大學生的抗壓性、學習能力、人際關係及進取心廣獲各界好評；成大學生就像榕樹一樣，成長不單只求自己好或自己高，而是會讓整個環境都有所庇蔭。鼓勵高中生多多來認識成大，更歡迎來成大就讀，「以成大為榮永遠不會後悔」，跟學校一起成長，共同帶動台灣前進。

首度參加成大單車節的北一女校長陳智源表示，對於成大單車節以高中升大學「引路人」為概念很受感動，親自來到成大校園也深深感受到學長姐對未來學弟妹的滿滿支持與關心。松山高中校長陳清誥則分享成大經濟系系主任以繁星計畫選才，並積極輔導優秀學生申請 NOVA 辰星獎學金留才的動人故事，高度肯定成大是「值得在這裡好好學習的校園」。

為響應單車節活動主題，南一中校長廖財固特地穿著單車服出席開幕儀式。甫帶領南一中完成百年校慶單車環島壯舉的廖校長表示，單車可以是日常代步，也可以環島旅行甚至騎到全世界；成大學生低調有實力，祝福成大學生帶著成大精神走向世界。「成大與南一中兩校只隔一條勝利路，期待我們都能走過勝利、邁向成功」。

鳳山高中校長羅金盛表示，鳳中在成大有200多位校友。成大不但是學術研究、產業人才培育殿堂，也是學生發揮創造力、揮灑思想的園地，今日到成大校園看見同學自主辦理單車節及院系博覽會，充分感受到成大學生所展現的多元能力。

成大學生會會長黃康齊表示自己參加過3屆單車節，也真的從單車節認識後來就讀成大的學弟妹。黃康齊表示，「過去在升學道路上很少人告訴我們大學的真實樣貌，來到成大發現，這裡是企業最愛，但絕對不是培養工具人的學校，而是一所使人能夠獨立思考、逐漸進步的大學，各學系的專業知識、豐富的教學資源及精彩的課外活動等，都讓我們在過程中逐漸成長為一個擁有選擇且也能夠選擇成為什麼樣的人。」

成大單車節推出的系列活動豐富精彩，4 日活動現場，有準成大新生從彰化搭車提早熟悉未來校園，也有學生表示自己對成大豐富多元的系所很有興趣，想透過單車節活動探索升學資訊。還有高一生家長從台中特地南下，選在孩子高中分類組前，超前部署，瞭解更多大學科系資訊幫助學涯選擇。從台北遠道而來的高三生家長表示，成大學生長期是企業最愛，廣泛的校友在各個知名大企業裡也都表現傑出，很放心也很期待孩子來成大念書。