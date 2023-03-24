大巨蛋年底完工啟用！蔣萬安訂目標　昨煙控測試月底鋪草皮

▲大巨蛋進行全尺度煙控性能現場試驗。（圖／翻攝自李四川臉書）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安上任宣示會力拚大巨蛋在年底試營運，副市長李四川24日再度貼出大巨蛋全尺度煙控性能現場試驗的照片表示，整體試驗過程順利，「距離今年底在大巨蛋打球越來越近了」。對此，蔣萬安說，希望可以在4月底5月初能夠完工，開始進行使用執照的申請，預計希望能夠在7月份就可以拿到使照展開壓力測試，目標年底能夠正式完工啟用。

蔣萬安表示，目前大巨蛋正在進行相關的煙控測試，副市長李四川今天也透過臉書來公布，接下來希望在最快月底，能夠鋪設人工草皮，然後希望可以在4月底5月初能夠完工，就開始進行申請使用執照，預計希望能夠在7月份就可以拿到使照。

蔣萬安說，拿到使照後，接著就可以進行相關的測試。一開始會先進行小規模，也許1萬人、1萬2千人，慢慢做壓力測試，目標是在年底能夠正式完工啟用，屆時希望能夠達成這樣的目標，讓市民朋友享受到棒球賽事。

媒體追問，第一場賽事有談好？預計想辦什麼賽事？蔣萬安說，目前都在規劃中，當然最重要，因為當時興建大巨蛋的目的，就是希望能夠舉辦棒球賽事，才催生出大巨蛋，「所以我們一定會以朝向舉辦棒球賽事，而且目前我們也已經請體育局相關單位，在進行規劃」。

▲蔣萬安出席原民運動會。（圖／記者許靖騏攝）