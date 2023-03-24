人民無感？　游淑慧讚「萬安新政」：老市府人是訝異的

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市施政人民無感？　游淑慧讚「萬安新政」：老市府人是訝異的

▲▼蔣萬安化身動物保育員。（圖／記者宋良義攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者宋良義攝）

記者詹宜庭／台北報導

台北市長蔣萬安上任將滿三個月，根據TVBS最新民調數據顯示，其施政滿意度41%，不滿意度16%，且有42%民眾未表示意見，顯見不少民眾對「萬安新政」可能尚不熟悉。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，市府團隊在短短三個月中拋出許多新政策，讓她這個老市府人是訝異的，但好政策不只在於規劃面和執行面，更重要的是要讓民眾知道且用的到。

根據《TVBS民調中心》23日公布最新調查結果，台北市民對蔣萬安擔任市長以來的施政表現，有41%表示滿意，16%表示不滿意，但有超過四成（42%）民眾沒有表示意見。

游淑慧表示，這樣的民調數字讓她一則以喜、一則以憂。喜的是，台北市民對於蔣萬安的施政的不滿意度並不高，僅有16%，即便是綠營的支持者看來也沒有太多負評。而憂的是，滿意度成績還不夠的原因，很可能是知道「萬安新政」的人還不夠多，所以有高達42%的沒表示意見，代表市政的行銷還有待加強。

游淑慧指出，市府團隊在短短三個月中拋出許多新政策，讓她這個老市府人是訝異的。不論是生育、養育及教育的協助大幅提升，或是拋出都更五箭等，都跟台北市未來有非常大的關聯。但她也認為，一個好的政策不只在於規劃面和執行面，更重要的是要讓民眾知道且用的到，這部份蔣萬安市政團隊要再加把勁，不要只會悶著頭做。

游淑慧也說，她很開心看到台北市民的光榮感提升了5%，再次超過6成，而讓台北市民感到「住在台北市是快樂光榮且幸福的」，是做為市長最重要的任務。

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