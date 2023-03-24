孩子哭了！天未亮被老婆叫起床泡奶　蔣萬安哀怨「三寶爸日常」

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者袁茵攝）

記者詹宜庭／台北報導

台北市長蔣萬安農曆春節期間升級「三寶爸」，妻子石舫亘在1月27日誕下第三位兒子。不過，台北市議員游淑慧23日透露，蔣萬安曾向她分享他的三寶爸日常，說有次早上天還沒亮，他就被老婆叫起床去泡奶，因為他們家的三寶哭了，隨後便起床看市政資料，其哀怨模樣也讓游淑慧不忍笑虧，「你以為當市長就不用泡奶嗎？當市長也得乖乖當奶爸。」

游淑慧昨日晚間透過臉書發文表示，這兩天她與蔣萬安會面討論台北市都市更新及人口對策等問題，當正事談完正在閒話家常時，蔣萬安聊到，有次早上天還沒亮，他就被老婆叫起床去泡奶，因為他們家的三寶哭了。泡完奶後，他看到天色慢慢明亮，心裡便糾結「到底是要回去再睡一下？還是就起床看市政資料？」最後他則決定梳洗後看資料。

游淑慧指出，蔣萬安的哀怨模樣讓她不忍笑虧，「你以為當市長就不用泡奶嗎？當市長也得乖乖當奶爸。」她表示，這就是蔣萬安的日常，市長只是一個職稱和他的工作，但他跟每位年輕父母一樣，在工作及養育小孩之中蠟燭兩頭燒，當然他更多了對台北市的一份重責大任。

該貼文發出後，有網友留言表示「蔣萬安市長加油！當奶爸還要忙市政是很辛苦的，但也希望能重新檢討柯文哲留下來的都更案」、「超級奶爸」、「泡奶是每位父親的必修課！如何在有限資源創造最佳效益養育最多下一代是有偏方的，突然奶粉不夠，我牛奶就泡稀一點，靠這招渡過一小小難關」等。