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6師長霸凌害高中生輕生「引爆學生怒火」　校方禁留言...再關粉專

▲▼台中某公立高中一名學生疑被老師、教官長期霸凌而輕生，校方竟然在校園內宣導反霸凌，該校學生憤怒爆料。（圖／民眾提供，下同）

▲台中某公立高中一名學生疑被老師、教官長期霸凌而輕生，校方竟然在校園內宣導反霸凌，該校學生憤怒爆料。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

人本基金會前（22）天陪同家長召開記者會，直指台中某公立高中學生，不堪6名老師、教官長期霸凌，甚至誣指該生偷竊，該生最後受不了「莫須有罪名」輕生，不少學生匿名在學校粉專批評學校作法。而正當教育局還在調查，校方卻在昨晚11點多，透過學校粉專發出貼文，希望對學校有任何建言，可以致電相關單位，不料今天上午甚至突然關閉粉專，而且，還透過校園電視牆宣導霸凌的可怕，令學生覺得「實在太諷刺且雙標」。

▲▼台中某公立高中一名學生疑被老師、教官長期霸凌而輕生，校方竟然在校園內宣導反霸凌，該校學生憤怒爆料。（圖／民眾提供，下同）

台中某公立高中6名師長、教官遭指控長期霸凌一名學生，不但經常無故搜身、翻書包，甚至未經調查就一口咬定該生偷竊，逼迫退學，該生承受莫須有的重大壓力，在家中輕生，人本前天陪同家長召開記者會揭露真相。

▲▼台中某公立高中一名學生疑被老師、教官長期霸凌而輕生，校方竟然在校園內宣導反霸凌，該校學生憤怒爆料。（圖／民眾提供，下同）

死者父親在記者會直言，「孩子小時候是資優生、國中參加全國科展拿縣長獎畢業，為什麼到了高中就成問題學生？」也自責自己一開始聽信校方片面之詞，對孩子有誤解，直到孩子過世後真相慢慢浮現，才知道學校師長戴著偽善面具，孩子犯錯卻被無限放大、無限栽贓，孩子在校承受的壓力連大人都無法承受，最後卻走上絕路。

▲▼台中某公立高中一名學生疑被老師、教官長期霸凌而輕生，校方竟然在校園內宣導反霸凌，該校學生憤怒爆料。（圖／民眾提供，下同）

先前就有該校學生向《ETtoday新聞雲》爆料，其實這件事可以事前避免的。爆料學生表示，死者因家庭關係心情鬱悶，學會抽菸，不料在校內被抓到，從此被學校列入黑名單，時常被無故搜查，有次班上同學掉了錢，校方懷疑是他，當作重大嫌疑人，讓他遭受巨大壓力，正因為「被當成罪犯」，成為壓倒他的最後一根稻草。

▲▼台中某公立高中一名學生疑被老師、教官長期霸凌而輕生，校方竟然在校園內宣導反霸凌，該校學生憤怒爆料。（圖／民眾提供，下同）

校方表示，已經委外調查委員進行調查，結果出爐之前無法對外說明；教育局則說，如果所屬人員確有不當管教、違法體罰學生等行為，將從嚴究辦，絕不寬貸。

▲▼台中某公立高中一名學生疑被老師、教官長期霸凌而輕生，校方竟然在校園內宣導反霸凌，該校學生憤怒爆料。（圖／民眾提供，下同）

調查結果還沒出爐，校方昨天卻做出令人感到「此地無銀三百兩」的諷刺作為，一是明明被握有證據的家長指控小孩是因為老師長期霸凌而輕生，結果竟然在校園內電視牆播放宣導霸凌的可怕傷害，甚至還細分各種霸凌類型，包括肢體霸凌、言語霸凌、關係霸凌、網路霸凌、反霸擊凌。

接著晚間11點多，學校粉專發出一篇貼文，並關閉留言功能，內容指出，這個紛絲專頁一直是為了鼓勵優秀學生、傑出校友和認真老師而存在，希望不要抹滅這群人的付出，懇請讓學校繼續在這個小小園地，讓值得被表揚的人有機會被看見，如果對學校有任何建言，歡迎致電相關單位。

該校學生向《ETtoday新聞雲》爆料指出，學校在粉專講得滿口仁義道德，背地裡卻是雙重標準，既然該粉專是要「鼓勵優秀學生、傑出校友和認真老師而存在著」，為何今天清晨就關閉粉專了？爆料生呼籲學校要有道德勇氣，揪出霸凌者，予以應有懲罰。

而最新消息是，市府教育局今（24）日表示，校方對此事處理態度消極，將校長、主任教官、2名教官、3名外聘學務創新人員，共7人全數調離現職，靜候調查，教育局將持續緊盯校方調查進度，加速釐清真相。
 

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