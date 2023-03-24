追捕實況曝！4匪劫500萬　逃亡1小時台2丙線落網…瑞芳警還原現場

記者郭世賢、陳韻如／新北報導

台北市內湖區一名謝姓女富豪23日下午提領現金695萬元，被26歲陳姓男子等4人持辣椒水搶走500萬元後開車逃離。新北市瑞芳警分局警方接獲通報後，隨即展開圍捕，並由雙溪分駐所副所長蔡銘良、警員俞憫苓2人於台二丙線攔截到犯嫌車輛，成功逮捕4名犯嫌。

▲北市搶案，瑞芳警追捕實況畫面。（圖／記者郭世賢翻攝）

蔡銘良今（24）日出面受訪，並還原追捕時的情況。他表示，昨天下午接獲勤務中心通報，稱北市有搶案，在得知歹徒使用的車號及可能行經路線之後，他當下就認為歹徒可能會往轄區台二丙線行走，於是立即於蔡姓女警出動加強巡邏，果然就在台二丙線上發現歹徒車輛，並立即上前攔查。

▲▼警方將4名犯嫌上銬逮捕。（圖／記者郭世賢翻攝）

蔡銘良回憶起當時情況，情緒仍相當激動，「從警那麼久，遇過的大小案子不計其數，但在線上攔查搶案歹徒，倒也是人生頭一回」，而他出門前就再三叮嚀同事，千萬不能大意，有必要便大膽用槍。

蔡銘良表示，當時因為緊張，他與蔡員也都持槍隨時準備應變，同時也一直回想起受訓時的注意要點，觀察歹徒位子、手、並將自己藏在他們看不到的位子，確保自己的安全等等，所幸歹徒並沒有要與他們硬拚的意思，才免於一場惡戰。

警方調查，35歲的謝姓女子，23日持2本存摺，由2名男子陪同前往2家銀行提領共計695萬元現金，謝女先在南港提領195萬元，又到內湖提領5百萬元，但是第2家銀行提領完畢後，3人上車駛離銀行，過了3分鐘停在路邊，26歲陳男等4人見狀立刻上前行搶。

不過對於為何領這麼多錢，謝女對於案情只表示錢是用來做生意，至於跟誰做生意？做甚麼生意？均不透露。而有傳言表示，此案為黑吃黑，目前警方正積極調查當中。