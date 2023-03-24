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快訊／斗六2婦單車雙載...拖板車右轉輾過命危　司機：完全沒看到

記者蔡佩旻、游瓊華／雲林報導

雲林縣斗六市斗六二路與鎮北路口今天上午發生嚴重事故，2名老婦人騎腳踏車雙載行經上述路段時，遭到一輛拖板車右轉時撞上，2婦人慘遭輾過，腳踏車也卡在聯結車底拖行變形，一人現場無生命跡象、另一人重傷送醫到院後也失去呼吸心跳，雙雙搶救中。

▲快訊／斗六2婦人單車雙載遭大貨車輾過，2人無生命跡象送醫。（圖／網友高明輝授權）

▲斗六2婦人單車雙載遭大貨車輾過，2人無生命跡象送醫。（圖／網友高明輝授權）

肇事的聯結車駕駛表示，今天要前往斗六工業區載貨，行經路口時放慢速度打方向燈，但單車在右側死角，沒看到兩婦人身影，直到聽到聲音，才驚覺撞到東西。

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