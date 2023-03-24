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酒店妹劈腿2恩客釀情殺！23歲男砍45歲大叔　血跡噴濺痕曝真相

記者邱中岳／台北報導

北市內湖區在21日凌晨有民眾報案有人輕生，警方到場後發現男子陷入昏迷，且在場2人均表示男子為輕生，警方發現有疑點通知鑑識中心採證，之後再找來現場2人終突破女子心防，才知道原來2男都與女子交往，但因情敵相見打了起來，最後造成1人頭、手以及脖子有刀傷，最後兇嫌到案被移送法辦，最後裁定收押禁見。

警方調查，21日凌晨警方接獲報案，有人在廖女位於內湖區安康路334巷的住處內輕生，警員獲悉後立刻趕往現場查看，發現潘姓男子倒臥地上，頭部、手部以及脖子有刀傷，立刻將潘送往醫院救治，但由於失血過多，目前仍陷入昏迷在，在加護病房接受治療。

據悉，25歲的廖姓女子原本在酒店上班，後來認識23歲的高男、45歲的潘姓男子，同時與2人交往，但是高、潘2人卻不知情，廖女也離開酒店業，改由2男接濟負責生活開銷。

▲▼北市內湖有民眾報案有人輕生，最後發現竟然是打架殺人，警方依規定將2嫌送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市內湖有民眾報案有人輕生，最後發現竟然是打架殺人，警方依規定將2嫌送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方根據現場有打鬥痕跡，發現案情不單純，現場請來鑑識中心採證，但廖、高堅稱潘姓男子是持刀輕生，所以先讓2人離去，但鑑識中心認為案情不單純，根據血跡噴飛範圍、潘男頭部、手部以及脖子有刀傷，研判現場有打架。

▲▼北市內湖有民眾報案有人輕生，最後發現竟然是打架殺人，警方依規定將2嫌送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方在現場查獲兇刀。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方找來廖女詢問，最後突破心防坦承，廖女同時與高、潘交往，但當時正在睡覺，因為2人發生打鬥才被吵醒，最後發現潘被高持刀砍倒在地，高還要求廖女一起串供，向警方謊稱潘男是自殺。

高姓男子到案後表示，當時到廖姓女友家，卻看到潘姓男子也在廖女家中，雙方先吵了起來，他則掏出折疊刀朝潘男砍殺，警方依此逮捕高男，並將涉協助隱瞞實情的廖女均依殺人未遂罪嫌送辦。

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