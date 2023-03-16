開門撞見「男女交纏」！KTV員工喊「別坐門對面」嘆：見多了

▲KTV員工爆料進入包廂時，不慎撞見顧客18禁尷尬場面。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

情侶約會有時約在KTV包廂開唱，情緒一來可能有些較親密的舉動，近日一名女員工分享工作時遇到的18禁尷尬場面，讓她忍不住提出幾點建議，希望可以避免顧客跟員工雙方都尷尬。

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這位女員工在「Dcard」貼文中表示，雖然在KTV唱歌有些顧客可能會情不自禁人肉交纏「愛愛」，但她希望客人如果想要進行私密行為，能夠提前告知服務生，讓他們不會貿然進入包廂，干擾到客人。有感而發的原因是她前天不慎撞見18禁場面，當時「開門就看到男生坐在女生腿上，還不小心看到兩粒葡萄乾」，當下讓她感到非常尷尬。

此外，她也對真的想親親抱抱的顧客提出了四點建議，包括進包廂時先確認門上是否有貓眼、親熱時不要坐在面對門的位置、調暗燈光，以及提醒服務生不要打擾他們，希望讓彼此都能夠避免尷尬，也能玩得盡興。

她的貼文引發了許多網友熱議，有過來人表示「U2店員：這種事情見多了」「邊間的包廂最容易了」「包廂是隱私所以沒有監視器」；也有網友調侃「難怪上次去唱歌椅子都黏黏的」「原來包廂可以壞壞~我都乖乖去唱歌」「別人唱的激情，他們也叫的激情」；也有人不以為然地認為「真的不懂為何不去旅館」。

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