台中6煞深夜突闖酒店砸電視！3小時被逮稱「跟老闆有糾紛」

▲台中北區10日傳出一間酒店遭砸，主嫌蔡男供稱與店家老闆有過節，闖入砸店。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台中市北區10日深夜傳出某酒店遭砸，47歲蔡男等6人闖入後持店內桌椅砸毀酒櫃、電視，蔡男稱因去年跟店家老闆發生爭執，才挾怨報復，但店家則表示不認識蔡男等人，不曉得原因，所幸現場無人受傷，警方則在事發3小時後帶回6嫌，全案依妨害秩序、恐嚇及毀損等罪嫌函送。

事發在10日深夜23時52分，北區中清路一段有民眾報案某酒店KTV有打架糾紛，警方獲報後通報線上7網15名員警前往現場，到涉案人士早已全部逃離，據店家表示店內物品遭到砸毀，沒有人員受傷，警方馬上調閱監視器，以車追人，發現為47歲蔡男、41歲涂男、35歲曾男、45歲張男、36歲黎男以及29歲黃男所為，陸續在3小時內帶回涉案人等。

主嫌蔡男供稱，自己與酒店老闆有過嫌隙，才會帶著友人前往砸店報復。但酒店幹部鄭男表示，不清楚蔡男鬧事原因，也沒有看過對方。

全案經警方訊後依妨害秩序、恐嚇及毀損等罪嫌，函送台中地檢署偵辦。第二分局分局長楊川強調，暴力無法解決問題，台中的治安絕對不容挑戰和破壞，只要敢在台中逞凶犯案，一定嚴查嚴辦，要讓市民感受警方強力打擊、掃蕩犯罪的決心，給市民安全的生活環境。