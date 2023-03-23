追捕狒狒！田間設誘捕籠　智慧熱成像儀器出動...夜間大搜索

▲桃園市農業局林務科、動保處人員今天在新屋、平鎮地區田間設置誘捕籠，希望盡速將脫逃狒狒拘捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

1隻成年狒狒最近在桃園市平鎮、新屋地區出沒引發矚目，桃園市農業局林務科、動保處人員今（23）日在狒狒出沒的平鎮與新屋地區架設誘捕籠，並在附近待命隨時拘捕。農業局指出，圍捕狒狒可能採取誘捕、吹箭麻醉方式，晚間則以智慧型熱成像儀器搜捕，若民眾發現狒狒蹤跡請盡速通報。

農業局表示，今天上午9時經由1999通報平鎮地區發現狒狒後，農業局、動保處同仁立即趕往處理，追蹤至最後出沒地點則在新屋區梅高路三段，但目前為止尚未發現狒狒蹤跡，但仍在附近搜查待命，持續掌握狒狒通報動態。

▲桃園市農業局林務科、動保處人員今天在新屋、平鎮地區田間設置誘捕籠。（圖／記者沈繼昌翻攝）

農業局說，原本捕捉規劃以誘捕籠為主，必要由動保處獸醫以吹箭方式捕捉，農業局已派員現場捕捉，並請消防局、警察局與民政局通知上述三區相關單位，透過區里辦公室系統，如發現請主動通報農業局辦理。

根據屏科大副教授蘇秀慧鑑定這隻趴趴走的狒狒，並非「東非狒狒」有可能是「豚尾狒狒」，因狒狒為野生保育類動物，依「野保法」規定，只有基於學術研究或教育目的，且經中央主管機關許可者，才可持有、飼養與繁殖，一般人不能飼養，本案若發現屬於民眾私養，將依野生動物保育法第31規定追蹤處理。

目前農業局人員已在新屋地區田間設置誘捕籠，晚間則以智慧型夜間熱成像儀器進行搜捕，後續若捕捉到逃脫豚尾狒狒，將與林務局聯繫安排運送至安置地點。