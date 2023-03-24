藍議員爆鄭文燦用彩券盈餘請吃飯 鄭辦反擊：她也曾申請百萬補助

記者陳家祥／台北報導

國民黨桃園市議員舒翠玲昨爆料，前市長鄭文燦任內利用「公益彩券盈餘基金」補助人民團體餐敘費用，遭中央要求要歸墊1.2億元，是「鄭文燦請客，張善政買單」。對此，行政院副院長鄭文燦辦公室反擊，經費運用方式從前縣府時期就留下，且舒翠玲曾擔任理事長的「桃園市美麗人生發展協會」也曾從該基金申請補助，市府總計核定104萬2000元補助，活動內容包括「烘焙教學」、「健康飲食作息講座」、「拳擊有氧課」等，內容相當多元，這些活動補助，是否也是舒議員所說的「濫用」、「請客」、「不合法」？

鄭文燦副院長辦公室指出，鄭文燦副院長於市長任內，對於弱勢照顧非常重視，創新許多政策，如老人假牙補助、老人健保費補助、生育補助、育兒津貼等，現在各縣市及中央政府都陸續跟進。而每年桃園市政府約獲配10億元左右的公益彩券盈餘，專款專用於推動增加社會福利，包括兒少、身障、老人、中低收入戶等，每年社會局的預算也編列超過120億元。桃園市社福政策滿意度，都在各縣市之中名列前茅。

監察院於111年提出糾正，認為桃園市政府使用「桃園市公益彩券盈餘分配基金」，其中支應5500萬到6500萬補助人民團體推動社福政策宣導，與該基金的用途未盡相符。然而，如此的經費運用方式，在前縣府時期就留下，並非鄭文燦市府首創。

鄭文燦副院長辦公室說明，根據監察院調查報告，是在朱立倫前縣長時期（96年）開始，社福宣導補助經費開始調整由公益彩券盈餘支應，到吳志揚縣長任內也是同樣制度。鄭文燦市長任內，尊重監察院糾正，111年完成檢討調整，修正人民團體補助規範。

鄭文燦副院長辦公室接著反擊，舒翠玲議員曾擔任理事長的「桃園市美麗人生發展協會」，自102年起也自「公益彩券盈餘基金」申請補助，計算到111年，桃市府總計核定104萬2000元補助，活動內容包括「幸福烘焙教學-提拉米蘇暨婦女福利宣導」、「健康飲食作息講座暨老人福利宣導」、「拳擊有氧、揮出健康暨兒童及青少年福利宣導」等，內容相當多元。這些活動補助，是否也是舒議員所說的「濫用」、「請客」、「不合法」？

鄭文燦副院長辦公室說，鄭文燦市長任內核定社團補助無分藍綠、黨派，皆是為了協助民間社團推動社會福利宣導，舒議員這種政治凌駕一切的作法，就是抹黑過去的縣府、市府及過去的自己。

鄭文燦副院長辦公室強調，鄭市長任內已編列6000萬預算回補公益彩券基金。公務預算及桃園市公益彩券基金，兩者都是市府所屬財源，因此以市庫編列公務預算回補公益彩券基金，是市府不同財源之間的調整，不影響市府整體可運用的經費總額。所以當市庫回補2.1億元到市府的公彩基金，市府在公彩基金可以運用的經費也多了2.1億元，一加一減，總數不變，市府總收支並沒有改變。所謂「鄭文燦請客張善政買單」，這是刻意扭曲事實。

鄭文燦副院長辦公室說，鄭市長卸任前，特別留下18億統籌分配稅款給下一個市長彈性運用，落實政見，張善政市長就是用這筆款項加上中央在今年撥給50億元統籌分配稅款，才能夠加碼社會福利，張市長也曾表示，他用了其中37億元推動社福政策，可見鄭市長卸任時已留下豐沛的財源。