電價調漲恐釀物價上漲　黃揚明批政府：不食人間煙火！

▲電價從4月起電價調漲，住宅及商業、工業用電齊漲，平均漲幅11%。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對電價審議小組17日拍板調漲電價，平均電價調幅11%，其中用電大戶將調漲17%。資深媒體人黃揚明18日痛批，政府如此做法是「不食人間煙火」，當用電1500度以上的小型商家電價將調漲3至5％、產業用電電價調漲5至17％，這些成本提高未來都可能形成再一波的物價上漲。

黃揚明今日透過臉書發文表示，他一向支持電價該反映成本，該漲價就要漲價，但經濟部宣布電價上漲方案，卻稱93％民生用電住戶平均用電未達700度，所以不受影響。該說法不禁讓他痛批，「真的就是不食人間煙火。」

黃揚明指出，不論年度每月平均度數會不會到700度，難道夏季的用電就不會破700度嗎？這是基本的邏輯謬誤。更何況，許多租屋族的房東，都會趁著電價上漲提高房租或每度電的計算單價，而這些都是房東說了算，不是政府說了算。

黃洋明也補充，當用電1500度以上的小型商家電價將調漲3至5％，產業用電電價調漲5至17％，這些成本的提高未來都可能形成再一波的物價上漲。因此，黃揚明強調，雖然台灣物價上漲幅度，與歐美許多國家相比相對緩和，但不代表政府就可以粉飾太平，假裝幾乎沒有影響。

不過，對於調漲電價議題，行政院副院長鄭文燦18日受訪表示，此次電價調漲已讓衝擊降到最低，未來如果國際燃料價格有所變動，慢慢回復到正常情況，電價也會隨之調整。