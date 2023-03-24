6000元還沒領到！「4月大魔王來了」她崩潰：倒貼1120元

▲民眾最快4月6日能領到6000元。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

今（24）日「6000元登記入帳」輪到身分證尾數4、5的民眾，行政院也指出，首批完成登記註冊民眾，最快4月6日就能領到6000元。不過有網友崩潰表示，6000元還沒入袋，就收到「大魔王繳費單」，讓她哀喊「等6000元領到再來去繳稅，倒貼1120元！」

日前網友聊到6000元怎麼花的話題時，不少人直呼「領出來繳稅」、「4月牌照稅還不是要貼錢吐回國庫」、「4月很剛好可以再拿去繳稅了」、「等領到時又是繳稅的季節了，所得稅、牌照稅、萬萬稅了」。

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如今6000元最快有機會在4月6日入帳，但有女網友在臉書《爆廢公社》哀號，已收到熱騰騰的「魔王級繳費單」，就是上述所提到的牌照稅，稅金為7120元，「等6000元領到再來去繳稅，倒貼1120元，加減啦...我也省了6000元！」

文章引發熱議，一票網友也怒喊「別忘了...5月還有所得稅、7月燃料稅，有房的還有房屋稅+地價稅，台灣萬萬稅」、「就是發來繳稅的」、「難怪會這個時間發6000元，剛好都要繳稅了」、「左手進、右手出」、「施主！我倒貼5230元」、「為什麼要提醒我，你怎麼這麼殘忍呀」。

不過也有網友認為「你沒了6000元，要繳7200元」、「倒貼？這啥邏輯」、「已經寄出來了喔？還沒收到～反正有沒有6000元都要繳，只是加減補一點」、「不無小補」、「把車報廢，賺6000元」。

▼原PO已收到牌照稅單。（圖／翻攝爆廢公社）

