一早銀行APP跳出「6000元入帳」　網友驚喜：我也收到了

▲竹北市民快查帳，許多人6000元都入帳了！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

除了政府普發6000元，竹北市民還能享有額外的6000元紓困補助金，就有市民驚呼，最近上網進行「E化申請」，原本以為兒童節前幾天才會入帳，結果竟提前在今（24）日熱騰騰入袋了，讓網友又驚又喜大讚「真的很快！」值得注意的是，「E化申請」只到25日23：59內，呼籲市民別忽略自身權益了。

竹北市民即起至3月25日晚上23：59內，務必進行第二階段的「E化申請」，備妥4樣資料，步驟超簡單：打開網站「竹北市民生紓困金」後，依序確認本人資料、上傳身分證正面及匯款存摺，經查驗正確，將依市民申請順序「先申請完成者先匯入」匯款入帳。

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▲郵局與銀行APP一早跳出6000元入帳了。（示意圖／記者劉維榛攝）



就有市民驚呼，一早銀行APP突跳出6000元入帳通知，按進去查看超驚訝，原來是紓困金入帳了。由於竹北市長鄭朝方先前表示，市民在4月4日就可全數入帳，沒想到18日申請，短短6天就順利入袋，效率讓人感到吃驚，「真的很快」、「我收到了6000元紓困金感謝鄭市長」、「我也收到了囉」、「竹北6000元入帳了」。

若是不熟悉電腦操作的市民或年長者，市公所也同步在斗崙里集會所（竹北市福興一路35巷51號）設置「諮詢及協助申請站」，協助辦理線上申請。

第3階段則為「現金領取」為期3天，預計在4月8日至10日展開，請市民攜帶本人身分證、委託書及相關證明文件，依通知單至指定發放站領取。市公所提醒，3階段發放終止後將不再提供紓困金領取服務，請市民留意維護自身權益。