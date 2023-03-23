農委會進口6000萬顆蛋！女立委憂「惡夢重演」：政府出手價格更貴

▲農委會預計4月和5月，每個月至少進口3000萬顆雞蛋。（示意圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

為解國內短期蛋荒，農委會22日宣布，將從日、美、澳等8國進口6000萬顆雞蛋來台。對此，國民黨立委馬文君直言，澳洲的蛋價是全球前10大昂貴的地區，日本甚至現在還缺蛋，農委會應從蛋價相對便宜的國家進口蛋，別重演「政府出手反而缺更多、價格更貴的惡夢。」

馬文君23日在臉書發文表示，過去因為禽流感疫情，台灣只從日本、美國及澳洲進口雞蛋，但現在幾乎全球主要產蛋國家都是禽流感疫區，因此農委會此次在檢疫優先的條件下，新增土耳其、巴西、馬來西亞、泰國、菲律賓等5國雞蛋也能進口，共計從8個國家進口6000萬顆雞蛋。

▲國民黨立委馬文君。（圖／翻攝自Facebook／立法委員 馬文君）

馬文君指出，姑且不論農委會不想開放中國大陸、越南、印度等的蛋進口，但她要提醒農委會，這8個國家有的距離台灣很遠，澳洲的蛋價是全球前10大昂貴的地區，日本現在還缺蛋，「怎麼有辦法輸出台灣？」反觀泰國蛋價含運費，每顆平均蛋價僅台幣5元，即使農委會會補差價，但那些錢也是納稅人的錢，農委會應從蛋價相對便宜的國家進口蛋，別讓國庫負擔太大。

馬文君強調，「進口雞蛋的機制」很重要，台灣應優先從當地國進口蛋價較低廉的國家開始進口，當國家到國外搶蛋，也絕不能讓國內盤商掌控賺取利潤，更不能政府越控制，雞蛋的價格越高，重演政府一出手，衛生紙、口罩、快篩試劑、藥品反而缺更多、價格更貴的惡夢。

農委會主委陳吉仲22日宣布擴大採購進口雞蛋，填補國內短期缺口，繼澳洲後，從泰國採購的首批約30多萬顆雞蛋，22日已啟程透過海運來台，預計6至7天運抵台灣，這也是泰國歷經禽流感疫情後，首度出口生鮮雞蛋到台灣，預計今年將出口5000萬顆到台灣。