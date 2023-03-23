　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

農委會進口6000萬顆蛋！女立委憂「惡夢重演」：政府出手價格更貴

▲▼蛋價,缺蛋,蛋荒,蛋商,雞蛋,物價,通膨,洗選蛋,禽流感,消費者物價指數,CPI。（圖／記者李毓康攝）

▲農委會預計4月和5月，每個月至少進口3000萬顆雞蛋。（示意圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

為解國內短期蛋荒，農委會22日宣布，將從日、美、澳等8國進口6000萬顆雞蛋來台。對此，國民黨立委馬文君直言，澳洲的蛋價是全球前10大昂貴的地區，日本甚至現在還缺蛋，農委會應從蛋價相對便宜的國家進口蛋，別重演「政府出手反而缺更多、價格更貴的惡夢。」

馬文君23日在臉書發文表示，過去因為禽流感疫情，台灣只從日本、美國及澳洲進口雞蛋，但現在幾乎全球主要產蛋國家都是禽流感疫區，因此農委會此次在檢疫優先的條件下，新增土耳其、巴西、馬來西亞、泰國、菲律賓等5國雞蛋也能進口，共計從8個國家進口6000萬顆雞蛋。

▲國民黨立委馬文君。（圖／翻攝自Facebook／立法委員 馬文君）

▲國民黨立委馬文君。（圖／翻攝自Facebook／立法委員 馬文君）

馬文君指出，姑且不論農委會不想開放中國大陸、越南、印度等的蛋進口，但她要提醒農委會，這8個國家有的距離台灣很遠，澳洲的蛋價是全球前10大昂貴的地區，日本現在還缺蛋，「怎麼有辦法輸出台灣？」反觀泰國蛋價含運費，每顆平均蛋價僅台幣5元，即使農委會會補差價，但那些錢也是納稅人的錢，農委會應從蛋價相對便宜的國家進口蛋，別讓國庫負擔太大。

馬文君強調，「進口雞蛋的機制」很重要，台灣應優先從當地國進口蛋價較低廉的國家開始進口，當國家到國外搶蛋，也絕不能讓國內盤商掌控賺取利潤，更不能政府越控制，雞蛋的價格越高，重演政府一出手，衛生紙、口罩、快篩試劑、藥品反而缺更多、價格更貴的惡夢。

農委會主委陳吉仲22日宣布擴大採購進口雞蛋，填補國內短期缺口，繼澳洲後，從泰國採購的首批約30多萬顆雞蛋，22日已啟程透過海運來台，預計6至7天運抵台灣，這也是泰國歷經禽流感疫情後，首度出口生鮮雞蛋到台灣，預計今年將出口5000萬顆到台灣。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
利菁哭紅雙眼！　消失台灣多年突曝心聲
「園區狒狒都長一樣」人員清點超崩潰　六福村二刷結果出爐
東芝TOSHIBA要被收購了！　股票將下市
BLACKPINK離台3天終於「官宣發文」！　傳再來台
猴痘疫苗系統出包！　疾管署認了
被爆新戀情　愛莉莎莎認「壓力超過臨界」身體出狀況
停紅線罰3千賭氣「吃完早餐再走」　慘再噴2萬...扣照半年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

農委會進口6000萬顆蛋！女立委憂「惡夢重演」：政府出手價格更貴

徐巧芯被踢出7個群組傻眼「小學生吵架？」　費鴻泰：我自創的群

六都市長滿意度墊底「42％民眾無意見」　蔣萬安：會加倍努力

馬英九赴陸是兩岸和平及時雨　藍營：交流對話才能降低戰爭風險

「馬英九赴陸祭祖有什麼錯？」　李貴敏批：綠營不想讓馬英九得分

快訊／侯友宜出手了！新北議員陳偉杰不選立委　兩人支持洪孟楷連任

蔡英文2020狂掃817萬票　民進黨：不易超越的天花板

上次差3％！藍營最強假想敵　民進黨許淑華再戰松山信義立委

ET專訪／顧立雄：宏都拉斯「左右索價」　與理念相近國家交往意義更大

ET專訪／蔡英文出訪過境美國　顧立雄：與美方有縝密溝通、情資交換

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

《RM》餐廳打工「強硬式服務」　嫌麻煩「全改自助」還趕客人XD

好奇貓緊盯水桶泡泡　見消失發ㄋㄞ聲翻找

愛孫玩公園滑索往前衝　爺拚老命狂奔抓人笑翻

郭書瑤找男友：一定要king size　看BLACKPINK全被擋「放棄惹」

農委會進口6000萬顆蛋！女立委憂「惡夢重演」：政府出手價格更貴

徐巧芯被踢出7個群組傻眼「小學生吵架？」　費鴻泰：我自創的群

六都市長滿意度墊底「42％民眾無意見」　蔣萬安：會加倍努力

馬英九赴陸是兩岸和平及時雨　藍營：交流對話才能降低戰爭風險

「馬英九赴陸祭祖有什麼錯？」　李貴敏批：綠營不想讓馬英九得分

快訊／侯友宜出手了！新北議員陳偉杰不選立委　兩人支持洪孟楷連任

蔡英文2020狂掃817萬票　民進黨：不易超越的天花板

上次差3％！藍營最強假想敵　民進黨許淑華再戰松山信義立委

ET專訪／顧立雄：宏都拉斯「左右索價」　與理念相近國家交往意義更大

ET專訪／蔡英文出訪過境美國　顧立雄：與美方有縝密溝通、情資交換

利菁哭紅雙眼！　消失台灣多年突曝心聲：不是不會傷心

兄弟「Forever 23」　彭政閔背號引退隊史第一人

BMW大量註冊「48個新車名」　提前為電動車陣容做準備

台東縣民離島工作受傷...生活陷困境　台電送電又送暖

「喬奶女王」許嘉容傳豪門婚變　命理師直言：14年慘婚難保

彰化女騎士遭「雙輪輾過頭部」慘死　貨車駕駛停下又開走：沒晃動

歐陽靖被勸「當媽媽網紅要再婚」　她一聽原因懂了：人設很重要

「園區狒狒都長一樣」人員清點超崩潰　六福村二刷結果出爐

東芝TOSHIBA董事會同意「4500億收購案」！股票將從證交所下市

農委會進口6000萬顆蛋！女立委憂「惡夢重演」：政府出手價格更貴

Gotcha！內衣捕獸夾抓住8KG胖貓 姐姐「魔性嘲笑」網驚：內衣超大

政治熱門新聞

馬英九訪中　邱毅點名2人罵最兇：都馬提拔上來的

蘇巧慧被爆「財產藏6年」！徐巧芯挖出地址

快訊／常態化！政院通過青春動滋券　這族群165萬人「每人500元」

快訊／政院：首批登記普發現金民眾　最快4／6領6千

快訊／侯友宜出手了！新北議員陳偉杰不選立委　兩人支持洪孟楷連任

徐巧芯向監察院檢舉蘇巧慧！　狠酸：我不是民進黨沒把你當公主

ET民調／十大政治領袖排行榜　賴清德後來居上與侯友宜並列第一

宏國外長率團赴陸　外交部召回我駐宏大使

獨／陸軍航特部連2名中士未依規定站哨　「部長信箱」成獲爆料管道

侯友宜曾被指「躺著選都會贏」　他分析如今落難2關鍵

獨／馬英九訪中祭祖　特勤「槍械子彈砍半」

ET民調／兩岸若爆發戰爭　22.9%民眾避戰、21.1%義無反顧從軍

宏都拉斯索近25億美元　想建交中國早有預謀

「中國銀行」外幣帳戶遭凍結　 高虹安存款逾1444萬「增243萬」

更多熱門

相關新聞

蛋價VS電價！誰對通膨衝擊最大　央行總裁做選擇

蛋價VS電價！誰對通膨衝擊最大　央行總裁做選擇

蛋價上漲跟電價上漲哪個對通膨影響比較大？央行總裁楊金龍今（23）日在理監事會後記者會上被問起這個問題時，不假思索的回應：「電價」。其中原因在於牽一髮而動全身，電價一漲，民眾去小吃店、餐廳等消費都會被影響。

雞蛋恐再漲3~5元！　蛋價委員會周六開會：不給漲就休市

雞蛋恐再漲3~5元！　蛋價委員會周六開會：不給漲就休市

泰國蛋來了！下周32.5顆萬先到　今年進口台灣5000萬顆

泰國蛋來了！下周32.5顆萬先到　今年進口台灣5000萬顆

農委會稱「雞蛋產銷」回穩　產業內部報告揭：產能嚴重不足

農委會稱「雞蛋產銷」回穩　產業內部報告揭：產能嚴重不足

吳宇軒／自己進口雞蛋不行嗎

吳宇軒／自己進口雞蛋不行嗎

關鍵字：

蛋荒蛋價馬文君

讀者迴響

熱門新聞

兇狠六福村「東非狒狒」脫逃　躲桃園平鎮市區

賀一航兒子認了「熱戀初代黑澀會美眉」

好市多1卡可帶2人進場　3人卻被擋！會員曝1狀況沒用

快訊／篠田麻里子宣布離婚

桃園男墜樓「頭顱分離」高大成推測2種可能

哥哥女友是國中老師！爸媽臉垮「2原因逼分手」

呱吉實測「走水路」通勤內科　真的成功了！

快訊／連5升！　中央銀行宣布升息半碼

5招查偷吃「LINE超強大」！網喊：別讓我女友知道

即／抓到了！4匪持辣椒水搶500萬現鈔1hr後落網

女星錄影「上衣下滑」疑走光了！

雨彈炸成黃綠番薯　全台連5天迎雨

「暗黑楊丞琳」爆AV圈拍片潛規則！

「大片閃電對流」南下中　全台雨最大時間曝

即／台61線「油罐車翻覆爆炸」！

更多

最夯影音

更多
大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！
陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面