貨櫃輪「90度直撞」碼頭...引水人酒測值出爐　高雄港將求償

記者陳宏瑞／高雄報導

塞浦路斯籍貨櫃船「現代東京輪HYUNDAI TOKYO 」昨（20）日上午9時許進入高雄港時，疑似未減速撞擊77號碼頭，導致碼頭繫船柱基座、碼頭舖面伸縮縫、岸肩及岸壁冠牆等多處裂開，岸壁冠牆變形，所幸無人受傷，也沒有油污外洩。航港局表示，引水人酒測值為0.69毫克，而貨輪撞碼頭事件是否與引水人酒駕有關，以及相關責任歸屬，有待進一步釐清調查。

▲貨櫃輪撞擊高雄港77號碼頭。（圖／翻攝自台灣記者資訊平台）

▲貨櫃輪撞擊高雄港77號碼頭。（圖／翻攝自台灣記者資訊平台）

高雄港務分公司港務處處長郭光輝表示，現代東京輪是從2港口入港，準備停靠77號碼頭，疑似入港後未減速，當管制員發現後數次透過無線電警告，但已經來不及，最後仍擦撞碼頭，擦撞力量並不大，也沒有造成人員傷亡。

▲貨櫃輪撞擊高雄港77號碼頭。（圖／翻攝自台灣記者資訊平台）

高雄港務分公司勘驗現場發現，77號碼頭的第11號到第13號繫船柱基座、碼頭舖面伸縮縫、岸肩及岸壁冠牆等多處裂開，除要求人車立即保持現場淨空，以避免二次事故發生外，也要求輪船方簽具損壞賠償責任切結書，並將檢查水下結構，釐清繫船柱範圍間碼頭法線有無偏移。

▲貨櫃輪撞擊碼頭造成毀損。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

在事故原因調查方面，航港局表示，引水人的酒測值為0.69毫克，前事故船舶因管制出港，目前已移泊至118號碼頭停泊，將進一步釐清事故責任歸屬。高雄港也考慮針對損失求償。