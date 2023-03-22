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通緝犯住別墅停名車…20萬罰單「不爽還」！執行署出招怕了

▲▼ 嘉義縣朱姓男子拒繳罰緩被追討。（圖／嘉義分署提供）

▲嘉義縣朱姓男子拒繳罰緩，家屬喊沒錢，一家人卻住在豪華別墅中。（圖／嘉義分署提供，下同）

記者黃資真／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉一名朱姓男子為酒駕、毒駕慣犯，先前遭判囚，因逃亡通緝中，行政院執行署嘉義分署直接前往朱男住家追討20萬元罰鍰，竟發現他住著氣派別墅、停放名車，家人卻稱「無力代繳」，嘉義分署只好查扣朱男名下的43萬元保單，家屬聽聞才趕緊捧著現金，當場全數繳清。

嘉義分署說明，朱男曾在2018年酒駕被判刑6月得易科罰金，又在2020年8月酒駕騎車被攔檢，被警方攔檢時更拒測，因此重罰18萬元罰鍰，並在同月11日被法院以不能安全駕駛判刑6月，豈料朱男卻逃亡未到案執行，嘉義地檢署於同年11月10日發布通緝令，欠繳罰款部分則移送嘉義分署強制執行。

執行人員經催繳得不到回應，直接前往朱男位於中埔鄉的住處執行，竟發現朱男住的地方是一間氣派的獨棟別墅，內部陳設豪華，裏頭還停放一輛名牌轎車，而朱男的妻子與家屬都住在此處，但朱妻卻表示丈夫已離家多日，不清楚他去哪裡，也無力替他繳納罰款。

▲▼ 嘉義縣朱姓男子拒繳罰緩被追討。（圖／嘉義分署提供）

▲朱男家中裝潢氣派。

不過，由於房車皆不在朱男名下，無法查封執行內部財產，經初步審視朱家內部，朱男與其家人應有能力繳清罰鍰。執行人員還發現，朱男名擁有多張有效的保險契約，並有2件契約已到期，累積的保單價值準備金額達43萬餘元，因此立即核發執行命令，扣押保險契約的保單價值準備金等受益給付。

朱男家屬接到保險公司通知後，才驚覺事情嚴重性，立刻捧著43萬元現金前往嘉義分署，現場全數繳清。

酒駕害人害己，更可能會連累親人受累。嘉義分署持續強力執行酒駕裁罰案件。針對酒駕違規案件，會以扣押存款、薪水、扣押保險契約債權、查扣車輛、查封土地房屋各種執行手段，讓酒駕者為他的害人害己行為付出代價。

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