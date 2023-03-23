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社會 社會焦點 保障人權

內湖搶劫畫面曝！4匪噴辣椒水搶500萬　25秒得手快閃

記者黃彥傑、張君豪、黃資真／台北報導

北市內湖區第一銀行新湖分行門口外，今(23日)下午3時許發生搶案！謝姓女子於內湖區行愛路遭攔，突遭歹徒持辣椒水攻擊搶走500萬，警方獲報到場，經通報於台二丙線攔截圍捕人車4人，已經帶回釐清案情並清點現金。當時的搶劫畫面也曝光。

▲▼內湖搶案。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲內湖搶案。（圖／記者黃彥傑翻攝）

畫面中可以看見，4嫌疑似早已鎖定女被害人，乘黑車在後方守株待兔，待女子準備上車時，4嫌立刻開門下車，持辣椒水噴灑男司機與女子，同時拿走大包包裝有的500萬元鉅款，上車離開，過程僅花費約25秒。

警方說明，4名嫌犯身分分別為26歲陳男、21歲黃男、21歲邱男、25歲莊男，由於4嫌不僅沒有遮蔽車輛牌號，還使用e-tag國道付費裝置，導致沿路行蹤遭到警方鎖定，新北市瑞芳分局警網在下午16時10分左右，在新北市貢寮區台2丙線19k往台北方向攔截到犯案車輛，警員荷槍攔車喝令搶匪下車趴好，當場逮捕4名搶匪到案。

警方初步調查，女被害人日前才與金主見面敲定一筆商業投資，女被害人及同業打算在北市開一家二手車行，透過飯局向金主商貸約700萬元的開店資金，23日金主依約匯款到帳，女商人中午才委託友人開著新車市價逾700萬元新台幣的BMW M5轎跑車幫忙載運現款，未料竟遭搶匪盯上，這起搶案是否涉及內神通外鬼，抑或女富商的開店調度資金情事外洩，有待警方後續追查。

▲▼ 。（圖／記者攝）

▲ 4嫌逃亡90分鐘後就被逮。（圖／記者郭世賢翻攝）

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