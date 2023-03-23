成功了！呱吉實測「走水路」通勤台北→內科　團隊也驚呆

▲呱吉實測走水路到內科。（圖／翻攝自上班不要看）

網搜小組／鄺郁庭報導

台北市內湖的交通壅塞狀況，是近年無解大難題，年初時就有企業提議「走水路」，當時甫上任的台北市長蔣萬安坦承，「的確是有企業提出這樣的建議」，但認為困難度高。沒想到YouTube頻道「上班不要看」還真的進行實測，用SUP「立式划槳」渡河通勤到內湖，且順利打卡。

「上班不要看 NSFW」21日上傳新片，「實測！SUP渡河通勤到內湖有多快？可以解決台北→內湖的交通亂象嗎？」前北市議員邱威傑（呱吉）表示，他年初聽到企業提議坐船，就萌生實測念頭。至於路線部分，團隊預計先從榮星花園公園到大直橋，接著用SUP「立式划槳」渡河到內科，「有沒有可能比捷運、比公車還快？」

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呱吉約上午9點從榮星公園出發，先溜滑板經過濱江果菜市場、飛機巷（有路面不易滑板滑行的缺點）、大佳河濱公園，到大直橋下租SUP的地方時，時間約9點15分，在簽完切結書及聽完工作人員說明後則是25分。渡河後，從美堤河濱公園再次溜滑板出發的時間是9點47分，等於花了20分鐘左右過河。

最後他再次踏上滑板，進入內科到集合點洲子二號公園，在9點59分順利打到卡、實測成功。對這個結果，團隊感到相當驚喜，因原本預想呱吉應該會10點半或11點才打卡，結果居然不到1小時就完成。呱吉則說，如果扣掉傷停時間（如教練教學、講解、等團隊人員跟上），他自認9點40分就會到。

▲9點59分成功打卡。（圖／翻攝自上班不要看）

團隊在影片中還提到，呱吉溜滑板的速度真的很快，有時機車還追不上，這部分是個人因素加成。呱吉在渡河時則有補充，渡河時間依基隆河狀況而定，約10至30分鐘不等，當天是風平浪靜，所以狀況算很好。另外，渡河還要算上掉到水裡的風險，可能要帶換洗衣物，且整趟下來，呱吉覺得小腿有「小爆的狀態」，而且西裝會髒。