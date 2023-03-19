捅身障男腹部搶2700元！18歲惡少狡辯：他欠我5萬不還

記者張君豪／台北報導

一名曾罹患小兒麻痺的身障男士平常在萬華區三水街茶室巷弄外賣口香糖維生，2月21日日晚間他一如往常在當地兜售口香糖時，卻遭到歹徒持刀行搶，他奮力掙扎和歹徒發生肢體衝突，歹徒持預藏刀子刺入他腹部，被害男子當場血流如注，經民眾報警後緊急送往台大搶救，所幸經治療後並無身命危險。持刀行搶的劉男也當場被捕，且犯案後先繞到路旁把犯案兇刀藏到路邊盆栽的動作，都被監視器拍下。





▲身障攤商遭歹徒持刀捅腹血流如注送醫。（圖／記者張君豪翻攝）





▲身障攤商遭歹徒持刀捅腹血流如注送醫，搶匪將刀藏路旁盆栽過程全被監視器拍下。（圖／記者張君豪翻攝）

萬華警方表示：轄區龍山所警員2月21日18時許巡邏行過萬華區三水街某巷，遇民眾攔車求救，指稱巷內有人遭毆打傷害，警員趕到現場查看，發現被害人疑遭尖刀刺入腹部血流如注，警方緊急通報消防局派員前來救護送醫。

眼尖警員在場發現犯嫌劉嫌（18歲、並無前科），劉男見警方到場，急忙將犯案刀械丟藏案發地旁盆裁空隙中，所幸警員現場勘察找到兇刀，並在劉嫌身上起獲被害身障攤商遭搶現金2700元。

劉男辯稱，「對方欠我5萬元新台幣不還！我才會持刀找他理論」，警方事後詢問被害人，被害攤商無奈表示「根本就不認識對方」，加上劉男無法提出借款債權證明，也說不出被害人借錢時的相關資訊，研判欠債係屬劉男犯案卸責之詞，警詢後依強盜、傷害罪嫌移請台北地檢署偵辦。

萬華警方呼籲，民眾應注意隨身財物，切記財不露白，錢不露面，夜間勿行走無人巷弄，以維安全，警方會加強轄區內犯罪熱點巡邏，有心人士勿以身試法。

【相關新聞】

►獨／PO匕首預告機場隨機殺人 臉書帳戶「頻繁貼刪文」IP位置曝

►快訊／北市警大搬風 發布184名警官人事令「名單出爐」

►獨／新冠停課伙食費全繳庫 警專生轟權益遭剝奪！校方回應了



