陸委會：馬英九當年是「一票一票投出來的」　訪陸應考量社會期待

▲前總統馬英九將赴陸祭祖。（圖／資料照）



記者蔡紹堅／台北報導

前總統馬英九將赴陸祭祖，對岸以「馬先生」來稱呼他，被部分人士認為有損國格。對此，陸委會發言人詹志宏表示，馬前總統當年是台灣人民一票一票投出來的，卸任總統赴陸訪問，受到各界矚目，應考量到整個社會的期待。

詹志宏23日在例行記者會上提到，馬前總統赴陸祭祖，以及帶領學生參訪交流，總統府已經表示尊重他的行程安排，也願意提供必要的安全協助。

▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）



至於稱謂的問題，詹志宏指出，對兩岸互動有一些了解的人都知道，這是需要雙方事前商定的，2015年11月，馬習在新加坡會面，當時雙方都有討論過、確認過彼此之間如何來稱呼對方，包含名牌等等，「這是國際之間的慣例。」

詹志宏說，但他們也注意倒，國人對於稱謂問題有很多的提醒，「馬前總統當年是台灣人民一票一票投出來的中華民國總統，即使現在卸任，國家仍給他相當的禮遇。」

詹志宏強調，卸任的總統到大陸訪問，是受到各界矚目的事情，一言一行自然動見觀瞻，各界才會一再提醒，「馬前總統這一行應考量到整個社會的期待，把台灣多數民眾對兩岸關係的看法，以及維護主權與自由民主制度的決心轉達給對方。」