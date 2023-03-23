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ET民調／兩岸若爆發戰爭　22.9%民眾避戰、21.1%義無反顧從軍

▲▼台中甲南三軍聯合反登陸漢光實兵操演-雷霆2000。（圖／記者呂佳賢攝）

▲兩岸關係緊張，外界關注共軍犯台可能性。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者皮心瑀／台北報導

兩岸局勢緊張，共軍持續擾台，根據《ETtoday民調雲》最新民調顯示，在國防軍事議題上，民眾看法兩極，其中針對未來台海若爆發軍事衝突，22.9%民眾表示會想盡辦法避戰、21.1%表示義無反顧從軍保衛台灣，而相較2023年2月調查結果，以「想盡辦法避戰」變化較大，增加4.5個百分點。

根據調查結果顯示，民眾對於中共武力犯台與美國派軍參戰的可能性，有46.0%民眾認為2027年共軍可能武力犯台，44.7%認為不可能；另若兩岸爆發軍事衝突，48.2%民眾認為美國政府會派軍參戰，協助台灣，45.5%則認為不會。

▲▼軍事議題調查。（圖／《ETtoday民調雲》製）

▲最新軍事議題調查數據。（圖／《ETtoday民調雲》製，點圖放大，下同）

而若未來兩岸真開戰，22.9%民眾表示會想盡辦法避戰、21.1%表示義無反顧從軍，自己或讓自己的家人立馬上戰場保衛台灣、20.5%非必要自己不願意，也不願自己的家人上戰場、19.8%表示無計可施，配合政府指示、5.2%會移居海外、3.3%會投降以避戰。跟2月時民調相比，義無反顧從軍增加了1.5個百分點，而非必要自己不願意也不願家人上戰場則減少了2個百分點。至於「想盡辦法避戰」變化較大，增加4.5個百分點

▲▼軍事議題調查。（圖／《ETtoday民調雲》製）

透過交叉分析後發現，會想盡辦法避戰者以50歲及以上、政黨傾向為國民黨、泛藍等組群比例相對較高；義無反顧從軍，自己或讓自己的家人立馬上戰場保衛台灣者以男性、40歲以上、政黨傾向為泛綠、民進黨等組群比例相對較高；非必要自己不願意，也不願自己的家人上戰場者則以39歲及以下、政黨傾向為國民黨、泛藍、不支持任何政黨等組群比例相對較高。

▲▼軍事議題調查。（圖／《ETtoday民調雲》製）

此外，日前國防部透露，台美正在談美軍彈藥存放台灣之事。調查顯示，有46.6%民眾支持美軍將東亞儲備彈藥轉移到台灣，44.9%民眾則表示不支持。

▲▼軍事議題調查。（圖／《ETtoday民調雲》製）

本次民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2023年3月14日至3月16日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查。回收有效樣本數為1,115份，抽樣誤差在95%信心水準下，為±2.93%。

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