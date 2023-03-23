余宛如登記桃園立委初選　喊話：身懷六甲也不畏艱辛

▲前民進黨不分區立委余宛如23日完成初選登記。（圖／翻攝自Facebook／余宛如，下同）



記者詹宜庭／台北報導

前民進黨不分區立委余宛如23日在桃園市屏東同鄉會理事長廖憲武，以及財務長趙月清的陪同下，正式前往民進黨桃園市黨部完成初選登記。針對2024大選，余宛如表示，這次投入桃園區立委選戰力拼「有感」，將為桃園轉運開創新局、催生桃園新政治、守護台灣國門，儘管身懷六甲也不畏艱辛挺地身而出，投入桃園區參加明年的立委選戰。

余宛如表示，她並非國會新鮮人，先前曾經擔任過第九屆不分區立委，中央及地方歷練豐富，有財經與科技的問政專業，希望能重回國會壯大台灣，為桃園轉運，讓城市新生。

余宛如指出，全球局勢巨變，民主及極權政治對立，今年不僅是中共對台統戰年，也是一國兩制開始協商的元年。國民黨副主席夏立言與前總統馬英九前後訪陸，無視中國大陸對台軍演，任由其矮化台灣，還配合對岸的統戰演出，向國際釋放錯誤的訊息，讓許多國人非常焦慮。

余宛如強調，桃園是台灣的國門，也是守護台灣的前線，在全球關鍵供應鏈大洗牌之際，桃園有躍升國際城市的潛力，而桃園區新舊融合，充滿魅力與多元樣貌。過去她因為前桃園市長鄭文燦回到桃園耕耘，就任桃園市政府資訊科技局長，衝到第一線為鄉親解決問題，除了讓桃園市民卡成為六都第一名，還為桃園勇奪全球智慧城市第一名，直言「讓桃園轉運就是我最大的動力。」

余宛如說明，這次投入桃園區立委選戰力拼「有感」，從農曆年前宣布參選後就開始不斷的勤跑地方。因為桃園區年輕家庭多，她的看板大膽使用孕肚照，並提出「所得稅教育費扣除額從2.5萬提高到10萬」政見，盼能為青年減壓。

「回顧當初回桃園服務的初心，我的熱忱與理想不變」，余宛如認為，桃園值得更好的定位，她將為桃園轉運開創新局、催生桃園新政治、守護台灣國門，儘管身懷六甲也會不畏艱辛挺地身而出，投入桃園區參加明年的立委選戰。