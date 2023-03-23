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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳爭取不分區立委！趙少康斥假新聞　狂轟「朱立倫團結喊假的」

▲▼趙少康今早召開記者會後受訪。（圖／趙少康自媒體辦公室提供）

▲中廣董事長趙少康。（圖／趙少康自媒體辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統提名確定採徵召產生，近日傳原爭取國民黨提名參選總統的中廣董事長趙少康轉爭取出任不分區立委第一，劍指立法院長，對此國民黨主席朱立倫今（23）日上午表示，不分區立委提名是下半年的事情。不過，朱立倫的回應卻讓趙少康相當不滿，下午緊急召開記者會駁斥，「子虛烏有！假新聞還要浪費我時間回應」，更嗆朱「你什麼意思！居然放任旁邊的人亂放話，黨主席到底在幹什麼？」遇到事情應該當機立斷而非裝神弄鬼。

傳出趙少康爭取不分區劍指立法院長，朱立倫不置可否，僅表示不分區立委提名部分要到下半年後才會討論，方向很清楚，一定公開透明，提名最優秀、最能夠獲得社會肯定的人選。

對此，趙少康下午緊急召開記者會，火氣全開怒轟朱立倫的回應讓自己很有意見，「我從來沒說過要爭取不分區第一名，沒跟黨中央任何一個人說過，到底是黨中央誰放話？朱立倫還不抓起來？還嫌國民黨事情不夠多嗎？我中午練瑜珈練一半就來開記者會，沒有的事情，朱立倫回應的時候就應該說沒有，他居然答非所問，朱立倫你是甚麼意思啦！」

趙少康直言，朱立倫放任旁邊的人放話，黨主席到底在幹什麼？「我在想朱立倫身邊有人想當立法院長才去放這種話，朱立倫你遇到事情應該當機立斷而非裝神弄鬼，難怪大家對朱立倫都很懷疑」，因為是就是，不是的事情就不是。

趙少康情緒激動的說，「我也不需要黨給位置啦！」黨中央應該要出來否認，朱立倫都不否認了，自己不會要求去當立法院長，從沒想過列入不分區，不知道放話的人到底何用意，不要用小人之心度君子之腹，「我是無欲無求的，朱立倫喊團結喊假的吧！居然放任底下來亂說話！」

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