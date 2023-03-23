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學妹幫看手相驚吐「妳和爸爸緣淺」！父親小年夜倒下...她崩潰

▲傷心,害怕（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲一名女大生分享，學妹曾告訴她「和爸爸的緣分很淺」，沒想到父親就在今年離開了她。（示意圖，取自免費圖庫PAKUTASO）

圖文／鏡週刊

對於算命、看手相這一類的事情，信者恆信。有女大生在網路上分享很玄的事，有次學妹看著她的手相後默默吐了一句「你跟爸爸的緣分很淺」，沒想到父親就在今（2023）年的小年夜倒下，從此離開了。她也想起學妹曾說過的話，讓她忍不住潰堤。短短的文字道盡了對父親無盡思念，網友也紛紛給予安慰。

女大生日前在Dcard上分享，在她大二那年，一名學妹看了她的手相之後說了一句「妳跟爸爸的緣分很淺」，當下她覺得很玄，因為父親確實長年在中國工作，1年只回來2次，甚至疫情過後1年只回來1次。平時也不會主動打電話給他們，偶爾的見面變得彆扭，剩下的只剩血緣及一點點的親情。

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但這幾年父親回到台灣，她發現父親很努力在修補親子關係，走路時會勾著他們的手，開始關心他們的生活，原po坦言，雖然一開始感覺很怪，但總覺得一家人正在往好的方向前進。

學妹看手相驚吐「和爸爸緣淺」　父親小年夜倒家門口！她崩潰

▲原PO分享自己和父親之間的故事。（截圖自Dcard）

今年父親回來台灣，整整放了1個月的假，父親說要去跟好久不見的朋友敘敘舊、見好多家人，最重要的是和他們一起過時隔多年、第一次聚在一起的除夕。原po看見父親在敘述這些時神采奕奕的眼神，也讓她覺得特別興奮。她漸漸和父親互相分享開心的事，這讓她覺得兩人變得不只比以前熟，她好像更認識了父親的過去，「才發現他其實跟我們一樣，是個普通的人，也嚮往著快樂。」

但就在小年夜那晚，父親出去跑步正準備回家時，就這樣倒在了家樓下再也沒回來。當天晚上，她哭著、抱著爸爸的牌位，帶他安頓好臨時的住處後，告訴父親不用害怕，而父親好像也聽到我們的哭聲，所以在她擲筊的時候擲出一個聖杯，「師父說爸爸現在就待在我們旁邊。」

時間過得很快，一轉眼父親離開也快2個月了，前一陣子她因緣際會下發現，父親在中國的辦公桌上有她當初手寫的便條紙，「我想這就是爸爸表達愛的方式，爸，謝謝你。」

最後原po說，「告別式是一天的追思，懷念卻是一輩子的事，希望你在天堂能夠不再有病痛的跑步，能夠開開心心的大吃大喝，而我們也會好好活下去， 你也要多來我們的夢裡。」

網友紛紛給予安慰，「拍拍，祂只是用另一種方式陪伴著你們，加油」、「感受到愛也愛回去，緣分就不淺了。 請節哀順變。」

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