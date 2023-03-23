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台灣正妹大胃王紅到泰國！1小時吃掉3kg巨無霸雞肉飯

台灣之光！正妹大胃王紅到泰國，1小時吃掉3公斤巨無霸雞肉飯。（翻自臉書）

▲只要在1小時內吃完巨無霸雞肉飯，就不用付錢。（翻自臉書）

圖文／鏡週刊

泰國一間雞肉飯店發起一項大胃王挑戰，只要挑戰者能在1小時內啃掉重達3公斤的雞肉飯，就能完全免費。店家指出，一名來自台灣的正妹挑戰成功，消息傳開後，讓不少泰國網友感到吃驚。

據悉這名台灣妹子是網紅「泡芙餓了麼」，她平時常在自家YouTube分享各種美食大胃王的挑戰，這一次她飛到泰國挑戰這份「巨無霸雞肉飯」。店家表示，這項挑戰的要求是1小時內啃完重達3公斤的雞肉飯，如果1小時內全部吃完，就是免費招待，但如果沒有達成目標，就必須支付650泰銖（約新台幣578元）。

她就是「泡芙餓了麼」。（翻自臉書）

▲她就是「泡芙餓了麼」。（翻自臉書）

「泡芙餓了麼」成功完成挑戰。（翻自臉書）

▲「泡芙餓了麼」成功完成挑戰。（翻自臉書）

從店家上傳的影像可見，「泡芙餓了麼」故意穿著學生制服，優雅地一口接著一口吃雞肉飯，一邊喝著飲料，最後她成功完成挑戰。「泡芙餓了麼」的表現，讓許多泰國網友驚呼連連，不敢相信外表看起來是一枚小女生，竟然食量如此驚人。

就有泰國網友調侃，「這個我不敢交往，會被她吃垮XD」；也有網友直呼，「我一個男的，也吃不了這麼多。」但另一方面，也有網友因此成了「泡芙餓了麼」的粉絲，直呼她「好漂亮」、「好可愛」，還表示對她的食量「太敬佩了」。

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