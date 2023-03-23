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抓包偷拍褲底「妻小都在」！噁男1小動作氣炸妹子：一定累犯

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲妹子被偷拍褲底。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

有女網友日前跟男友去逛夜市，說她當天穿著微A字短褲，長度約在大腿一半的位置，不算很短，褲管也沒有很寬，沒想到男友就發現，有陌生男子偷拍她褲底。最噁心的是，對方是帶著老婆跟2個女兒出來，被抓包後還做出小動作，讓原PO不禁懷疑男子非初犯，只是以前沒被抓到，便貼文提醒其他人要小心。

這位女網友在Dcard發文，「逛夜市被偷拍褲底！」說兩人在某個攤位吃完東西、準備要離開時，男友卻跑到隔壁桌，站在陌生男子後方、盯著對方的手機，然後臉色就大變，把手機搶走並大罵「你是在拍什麼？」她趕緊上前，男友馬上叫她報警，「我當時還一頭霧水，直到男友把那男的手機照片給我看，是我的褲底……」但其實她的短褲不算短，褲管也沒有很寬，不曾想卻成為受害者。

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原PO就說，兩人要離開之前，男友站起來時，注意到隔壁桌的陌生男子一直看過來，本來側坐著在滑手機，在她快經過前，突然把手機改放在大腿並且鏡頭朝上，男友頓時覺得不對勁，就繞過去後面看，果真抓包男子在檢查偷拍的照片。

最誇張的是，他老婆跟兩個女兒都坐在同一桌！」讓原PO不敢置信，「他一開始甚至跟警察說，只是想拍我的褲子。」在等警察到場前，男友就叫她用手機錄下對方相簿存證，事後慶幸有做這件事，因為原本一共10張，到警局後卻剩5、6張，「原來是警察還他手機、請他聯絡家人時，他非常狡猾地刪了照片，而且是刪有拍到臉的。」

這個小細節，外加連妻小在旁邊都敢偷拍，讓女網友覺得男子一定是累犯，只是過去都沒被抓到。她也直呼，「當下看到自己被偷拍照片的時候，真的覺得好噁、很害怕，甚至在顫抖，完全不敢看那個變態」、「真的幸好男友有發現，不然被偷拍了根本不曉得。」

▼原PO曝光男子老婆的反應。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▼疑似有處理的員警現身。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

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