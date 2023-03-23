新人不會用「複製貼上」快捷鍵！老鳥驚呆　網笑：公司不挑人？

▲原PO納悶新進員工竟然不熟悉電腦的使用方法。（示意圖／資料照）



實習記者林郁婷／綜合報導

一名在新媒體行業工作的26歲女網友抱怨，公司剛畢業的新人不知道電腦快捷鍵，連基本的複製貼上都不會，甚至腦回路也很奇怪，當被主管詢問上完線上課程的想法，只回覆一句覺得還好，讓她傻眼直呼，「他沒學過電腦，也沒學過說話技巧嗎？」

原PO在Dcard以「現在學生到底都在學什麼？」為題發文，表示目前任職一間新媒體公司，上班需要熟悉基本電腦操作跟文書處理。最近公司進新了一名員工，目測約22、23歲，有次請他幫忙修改一份文件，只需要複製貼上，「結果等超過5分鐘東西還沒來，但那個東西其實不到10秒可以解決」，讓她很納悶，但猜想可能是還不熟悉公司系統，於是過去看他需不需要幫忙。

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原PO接著透露，走近一看，他在用滑鼠選取整段話，再按右鍵選複製，又點回原本頁面，再按貼上，「我驚呆了，這年頭居然有人不會用Ctrl A、Ctrl+C、Ctrl+V嗎？」不僅如此，他也不會使用PPT，甚至腦回路很奇特，當主管問他「前兩天上的線上課程有什麼心得嗎」，他就只回了一句「我覺得還好」，自己聽完覺得傻眼，「沒學過電腦也沒學過怎麼說話嗎？」

文章曝光後，網友紛紛表示，「沒有說話技巧，他要怎麼面試通過？你們挑人也不挑一下嗎？還是公司開最低薪招人？」、「我們學生時期沒學什麼快捷鍵，都是自己去發現的」、「可是我就算知道可以按ctrl，還是會用滑鼠去按，這是我的個人習慣」。

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