BLACKPINK黃牛票喊到百萬！文化部：公部門經營二手平台有難度

▲韓國BLACKPINK來台演唱會，因一票難求，黃牛票喊到原票價10倍以上。（圖／YG娛樂提供）



記者林育綾／台北報導

韓國女團BLACKPINK演唱會爆出大量黃牛票、票券詐騙事件，甚至有一張票喊價到百萬情形，今（23）日立委陳秀寶提到，文化部可否建立合理及合法的交易平台，讓大家交易二手票更安全。文化部次長王時思回應，目前文化部確實跟業者在談，匯集各方意見，但由公部門直接來經營平台會有困難。

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▲BLACKPINK演唱會一票難求，黃牛票喊到一張百萬。（圖／YG娛樂提供）

韓團BLACKPINK日前在高雄舉行演唱會，不過因一票難求，先前傳出黃牛票喊到1張40萬、百萬天價。文化部目前朝向修訂《文化創意產業發展法》來抑制黃牛，除了提案藝文票券實名制，對於加價轉售、大量掃票行為也將予以處罰；其中像是轉售獲取高額不法利益，可能面臨「數十倍罰鍰」甚至是刑罰，期望能儘速完成修法。

文化部長史哲先前也提到，行政院及文化部密切與各部會、售票平台業者（技術方），以及主辦單位（經紀公司、公關公司）等，密集召開多次會議並研擬多項方案。文化部也持續與售票業者、活動主辦單位溝通，比如建立開放交換平台等，研議實務上有效遏止黃牛票的機制。

今立法院召開教育及文化委員會，民進黨立委陳秀寶也提出，很多人辛苦搶到票，但臨時有事不去可惜；文化部可否建立合理、合法交易平台，甚至是由公部門來經營，因為許多人買二手票就是期望安全、合理，以免私人業者又有個資外洩、安全疑慮，這個平台不只能做演唱會票券交易，未來藝文活動、體育賽事也能使用。

王時思提到，文化部確實持續在與業者開會，但接軌還需要時間；不過由公部門來直接經營有困難，因為利潤的計算、可否營利、可否使用公部門的經費來做這件事等，這些都沒這麼容易。不過如果是買了票卻有事不能去的情形，目前台灣是有退票機制，若不是為了營利，現在是有這樣的機制可以因應。針對抑制黃牛及詐騙問題，文化部還會繼續努力。