男童狂頻流惡臭黃鼻涕　醫從鼻孔挖出「這東西」母超傻眼

▲耳鼻喉科醫師賴文森診療示意圖，非文中病人。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

一名1歲大的男童右側鼻孔間歇性流出惡臭的黃鼻涕，甚至偶爾夾雜血絲，持續一周後被媽媽帶到兒科診所就醫，再轉診至衛福部南投醫院耳鼻喉科，醫師檢查發現鼻腔內竟卡了一顆1公分見方的蒜頭，於是細心使用工具處理，儘管男童哭鬧不已，最後還是順利將異物挖出。

男童媽媽看到醫師從兒子的鼻腔取出蒜頭時不禁傻眼，表示起初以為流鼻涕是因天氣溫差大而感冒，根本不知道孩子何時塞入。

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南投醫院耳鼻喉科醫師賴文森指出，這名病童來診時，聽家長描述單側流黃稠鼻涕，還夾雜血絲，研判並非一般急性鼻竇炎症狀；由於孩子年紀小不會表達，或害怕被家長責罵而不敢告知，往往延遲異物取出的時間，反易導致整個鼻腔發炎化膿，也影響到日常的呼吸。

▲幼童頻流臭濃黃鼻涕，竟是鼻孔卡進大蒜惹禍。（圖／衛福部南投醫院提供）

而大蒜停留在潮濕悶熱的鼻腔環境中，軟爛且容易破碎在鼻腔中，夾取不易；賴文森以迴紋針折成圓勾形狀，將異物由後向前勾出，避免傷到鼻腔黏膜，順利將蒜頭完整取出。

賴文森提醒家長若發現異物時，不要嘗試自行取出，除可能將異物往內推入更深處、造成上呼吸道阻塞的危險，且鼻腔黏膜較脆弱，自行挖取容易造成鼻腔腫脹出血；他同時呼籲家長，須教育幼童勿因好奇心將東西放置身體內，平時也要把小物收拾好或放在高處，避免讓小朋友自行拿取，並多留意孩子的行為，若發現異狀應儘早就醫。