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2歲雙胞胎童一動作反鎖車內！看到車外媽媽大哭　警棍破窗救出

▲雙胞胎男童反鎖受困車內，員警以警棍擊破。（圖／龜山警分局提供）

▲雙胞胎男童反鎖受困車內，員警以警棍擊破。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

馬姓女子昨日將車輛臨停進入便利商店購物時，將2歲左右的雙胞胎男童留在車內，豈料男童誤觸車鑰匙導致車輛上鎖，受到驚嚇的2童在車內大聲哭泣，馬女返回發現後無計可施及向警方求助，員警則以警棍尖端敲打車窗角落，再小心的擊破後撬開，打開車門將2童平安救出。

▲將車窗撬開救出嚎啕大哭的男童。（圖／龜山警分局提供）

▲將車窗撬開救出嚎啕大哭的男童。（圖／龜山警分局提供）

昨日下午12時許，龜山分局大林派出所巡佐余家榮、警員陳冠宇獲報於桃園市龜山區興達路上，有兩名雙胞胎男童將自己反鎖於白色自小客車上，男童母親馬姓女子向員警表示，當時將車輛臨停路邊進入便利商店，不料留於車上兩名男童自行碰觸車鑰匙導致車輛反鎖，兩名男童因受到驚嚇在車內放聲哭泣，馬女無計可施下只好向警方求助。

▲▼受困車內的雙胞胎男童有驚無險的被救出。（圖／龜山警分局提供）

▲▼受困車內的雙胞胎男童有驚無險的被救出。（圖／龜山警分局提供）

▲▼受困車內的雙胞胎男童有驚無險的被救出。（圖／龜山警分局提供）

員警考量男童受困車會缺氧，及乃向車主郭姓男子(男童父親)詢問後，獲其同意決定現場破窗，請車內幼童盡量遠離車窗，並以警棍尖端小心敲打車窗角落，以免玻璃碎片噴濺傷及兩名男童，最後順利擊破車窗，毫髮無損地將兩名男童救出，耐心安撫後交由馬女照顧，馬女也頻頻向警方道謝，感激員警如此細心破窗，解除雙胞胎兒子的反鎖驚魂記。

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