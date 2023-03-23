ET民調／十大政治領袖排行榜　賴清德後來居上與侯友宜並列第一

▲身兼民進黨主席的副總統賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

總統蔡英文任期將滿，各方積極備戰2024大選，而相較於國民黨，民進黨目前已完成總統登記作業，由於黨主席賴清德同額競選，問鼎大位成定局。根據《ETtoday民調雲》最新的「10大政治領袖調查」結果顯示，有71.9%的民眾看好賴清德成為後蔡英文時代的政治領袖，與藍營人氣最旺的新北市長侯友宜並列第一。

▲第11波十大政治領袖調查。（圖／《ETtoday民調雲》製，下同）

調查結果顯示，有71.9%的民眾認為賴清德最有潛力成為新一代政治領袖，侯友宜則獲71.8%，由於兩人差距僅0.1個百分點，無統計差異，故皆視為第一名；接著依序為高雄市長陳其邁排名第三；台中市長盧秀燕排名第四；台灣民眾黨黨主席柯文哲排名第五。第六到第十名的排名分別為台北市長蔣萬安、鴻海創辦人郭台銘、行政院副院長鄭文燦、行政院院長陳建仁與總統府秘書長林佳龍。

在過去排行榜中，賴清德是唯一一位未受九合一大選敗選影響而排名下滑的綠營人士，近期在南投立委補選選戰中成功止敗，幫助民進黨拿下15年來南投第二選區的立委席次，帶動民進黨整體氣勢的回溫，今相較前次調查結果（2022年11月），看好度排名也提升一名。

而在民進黨九合一大敗，擔任代理主席穩固大局的高雄市長陳其邁則由前次排名第七名躍進至本次第三名；國民黨2024總統大選熱門人選之一的盧秀燕首度進入前五名，排名由前次第六上升至第四名；柯文哲因陳其邁與盧秀燕的看好度提升，排名下滑兩名至第五名。

後續排名方面，蔣萬安、郭台銘兩人同樣因陳其邁與盧秀燕的看好度提升，排名下滑兩名，分別位居第六與第七名；鄭文燦排名維持第八名；而接任行政院院長的陳建仁與總統府秘書長的林佳龍，獲得部分民眾看好，兩人皆在本次調查中重返榜內，分別位居第九與第十名。

本次民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2023年3月14日至3月16日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查。回收有效樣本數為1,115份，抽樣誤差在95%信心水準下，為±2.93%。