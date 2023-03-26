徐巧芯為登記爭議道歉　還原當天狀況「全程錄影」：我不想拿出來

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨立委費鴻泰、台北市議員徐巧芯為信義、南松山立委席次互槓，登記參選爆出互推「自己人」，以便影響後續提名程序，藍營北市黨部則出手，將費鴻泰、徐巧芯以外的4人，以資格不符為由剔除。徐巧芯說明，當天狀況都有錄影，她不想拿出來操作，只是為存證，並還原現場狀況。

根據國民黨初選辦法，提名程序原則上7成民意調查，3成黨員投票，但是如果有候選人過半同意，就可以免辦黨員投票，直接以全部民調的方式辦理。面對信義、南松山登記參選爆炸，國民黨台北市黨部則出手，將費鴻泰、徐巧芯以外的4人，以資格不符為由剔除。

徐巧芯說，她登記完就走了，之後下午聽到有人領表，就是麵店老闆，助理到現場了解，聽說對方不是在她的責任里，是一個堅貞黨員，未來想要從政，再看他會不會真的登記，而費鴻泰也接到通知，到現場指控是她們找來的人，她們有說真的兩邊沒關係，而且那個老闆議員也沒支持過她，跟費鴻泰解釋，「但他們就堅持一定是我們搞的」。

徐巧芯表示，費鴻泰的人後來說要登記，是辦公室的人，「我們說這樣不對，你這樣我們也要登記」，這段過程全程都有錄影，而且對方是準備4個助理要來登記，不過就算他們都登記，她也不會再讓自己的人登記，因為只是要表達抗議，自己並不支持讓助理登記，但當下別無他法，有人覺得不妥，她也為了造成這段日子的紛紛擾擾道歉。