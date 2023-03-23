清明連假首日國道南下「比春節更塞」　替代路線、好走時段出爐

▲清明連假將湧現大量返鄉車潮，連假首日南下最塞。（資料圖／記者黃軍瑋攝）

記者李姿慧／台北報導

清明5連假(4/1～4/5)將至，國道交通量上看1.4倍，其中清明連假首日南下壅塞程度更勝春節，為一年中最塞，高公局公布11條替代道路，以及好走時段，呼籲用路人南下趁上午5到6時或下午出發，北上提早上午上國道。

依高速公路局統計，近年來連續假期國道南向全日交通量排名，前2名均為清明節連假首日；今(112)年清明節連假長達5天，高公局預估連假首日國道南向全日交通量可能排名前茅，高公局公布11條替代道路，呼籲用路人改走替代路線避塞。

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針對國道南北長途易壅塞路段，高公局規劃4條替代道路，包括國5頭城至坪林北向改走台9、國1、國3新竹至臺南地區雙向改走台61、國6舊正至臺中地區雙向改走台63及國3霧峰至國1台中系統與國3中港系統雙向改走台74及國4。

▲長途國道替代道路。（圖／高公局）

針對短途旅次，高公局就國道7條區域性易壅塞路段包括國1湖口至新竹雙向、大雅至員林雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及國3田寮至國10旗山東向，建議直接利用國道鄰近的省縣道等替代道路行駛。

此外，高公局也公布國道好走時段，其中西部國道部分，4月1日到4月2日，南向用路人建議早上6時前或中午12時後出發；4月3日到4月5日，中部地區北向用路人建議上午12時前出發，南部地區北向用路人建議上午9時前出發。

國5部分，4月1日到4月2日，南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發；4月2日到4月5日，北向用路人建議上午9時前出發。

因應壅塞，高公局也規劃國道實施高乘載，其中4月1日，6至12時，國1內湖至頭份及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道高乘載管制；4月2日至5日，每日13至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。