清明連假搭乘公共運輸　不塞車還享更多優惠

▲清明連假搭乘公共運輸，更享多項優惠 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為了減輕清明連假期間交通壅塞現象，鼓勵民眾多使用公共運輸系統，公路總局推出多項公共運輸優惠措施。自3月31日0時起至112年4月5日24時止，使用電子票證(悠遊卡、一卡通、愛金卡等)搭乘「台灣好行」景點接駁路線，均可享半價優惠(限全票乘客)。

而國道客運：87條中長途路線及有助於疏解國道交通壅塞之短途路線享平日優惠價或原票價85折，鼓勵民眾使用公共運輸系統，同時節省出遊開支。

轉乘優惠：民眾使用所有國道客運路線、台鐵及高鐵，並在10小時內轉乘在地公路客運或市區客運，提供基本里程或一段票免費優惠。

台灣好行：48條客運路線提供電子票證半價優惠，使用電子票證不僅環保，同時更經濟實惠。

宜花東地區優惠：提供在地有腳租車優惠及4人同行1人免費(擇一)，詳情可至公路總局官網查詢(www.thb.gov.tw)。

屏東監理站表示，為了提供民眾安心的乘車環境，除了持續督導客運業者做好車輛行前整備、駕駛員酒測、注意駕車工時杜絕疲勞駕駛外，也將要求客運業者做好場站以及車輛定時消毒。並呼籲民眾雖然目前已放寬室內配戴口罩規定，然大眾運輸候車區與車廂內仍須配戴口罩，請民眾做好防疫、守護健康。