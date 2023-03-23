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清明連假限定！　林務局14座森林遊樂區「12歲以下免費入園」

▲林務局國家森林遊樂區。（圖／林務局提供）

▲林務局藤枝國家森林遊樂區。（圖／林務局提供）

記者楊惠琪／台北報導

清明連假將至，林務局宣布，4月1日至5日12歲以下兒童可免費進入農委會林務局轄管太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、藤枝、墾丁、雙流、知本、池南、富源等14處國家森林遊樂區，還能免費搭乘烏來台車與太平山蹦蹦車。

林務局特別依據近期熱門的MBTI(Myers-Briggs Type Indicator)人格心理測驗，依據人格特性推薦適合的國家森林遊樂區。像是「分析家」人格，擁有豐富的創造力與思辨能力。推薦東眼山與墾丁國家森林遊樂區，分別擁有千萬年歷史的生痕化石與地景，以及50萬年前因地球板塊運動，形成的特殊「高位珊瑚礁森林」，豐富且特殊的地質紋理，很適合喜愛思考與想像的分析家人格朋友們前往。

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▲林務局國家森林遊樂區。（圖／林務局提供）

▲林務局雙流國家森林遊樂區。（圖／林務局提供）

其次「守護者」人格，因解人意、富有同理心，喜愛照顧周遭的人們，像是內洞、滿月圓、奧萬大與雙流國家森林遊樂區，擁有仙氣十足的瀑布景觀，可以靜靜閉上眼享受水聲與豐富的負離子帶來的身心洗禮；而阿里山國家森林遊樂區更有新開放的「水山療癒步道」，可進行自導式森林療癒體驗，都是紓壓療癒的秘境。

至於「探險家」人格者，喜愛創作設計並探索各種特別的事物。知本國家森林遊樂區擁有壯觀的千根榕及百年酸藤，以及有眾多稀有蕨類與少見昆蟲的藤枝國家森林遊樂區，都特別適合充滿好奇心的探險家人格者前往探索。

▲林務局阿里山國家森林遊樂區「水山療癒步道」。（圖／林務局提供）

▲林務局阿里山國家森林遊樂區「水山療癒步道」。（圖／林務局提供）

而「外交家」人格，擁有細膩而自由的心靈。池南國家森林遊樂區保有過去林業伐採年代的老火車頭、集材機和無數文物，豐富的人文遺跡適合民眾前往挖掘；此外，太平山、觀霧、大雪山、合歡山與阿里山國家森林遊樂區在四月時節開花的台灣龍膽，有著含蓄的淡藍色花朵，別緻花景適合心思細膩的外交家人格造訪。

林務局提醒，為了孩童安全，12歲以下兒童搭乘烏來台車或太平山蹦蹦車須有成年人陪同。如果想瞭解更多國家森林遊樂區與自然步道相關旅遊資訊，可上台灣山林悠遊網查詢。
 

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