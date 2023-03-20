國道賓士成「恐怖鈑金飛彈」！小貨車被撞到解體　雙方駕駛傷勢曝

▲賓士車高速追撞小貨車。（圖／YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

記者楊熾興、莊智勝／桃園報導

國道1號北上47.1K、桃園龜山段昨(19日)發生一起嚴重車禍，一輛黑色賓士轎車行駛在外側車道，疑似未注意路況，高速追撞前方小貨車；小貨車當場解體，賓士也撞到爛毀，還一度擦出火花。誇張畫面令目擊者直呼根本是「鈑金飛彈」，「願小貨車駕駛平安！」警方指出，幸好雙方都有繫上安全帶，未被拋飛，均僅受到擦挫傷，無生命危險。

行車紀錄器拍下，當時黑色賓士行駛在外側車道，車速相當快，當發現前方有小貨車時已經來不及，雖然車頭左偏想閃避，但仍是撞上貨車車尾。小貨車遭追撞後當場失衡，車頭失控撞向一旁護欄，隨後車身當場解體，現場揚起沙塵，零件散落一地；而賓士車車頭也爛毀，撞擊瞬間還一度擦出火花。

目擊車禍瞬間的網友直呼，「開錶速110公里巡航時右側突然有一枚『鈑金飛彈』飛過，幸好不是來攻擊我的，願小貨車駕駛平安！」

▲事故現場一片狼藉。（圖／記者楊熾興翻攝）

網友也紛紛表示，「標題真貼切，這真的跟被一枚飛彈攻擊沒兩樣，希望貨車駕駛平安無事」、「沒在看路是主因，超速擴大了傷害」、「這貨車司機也太倒霉了吧」、「一路煞車都是常亮，有可能是車子出了問題」、「煞車失靈嗎？看煞車燈是一直亮著！」

警消初步調查，這起車禍發生在19日清晨6時28分許，賓士駕駛為45歲的黃姓男子，當時高速追撞上前方由54歲吳男駕駛的小貨車，雖然撞擊力道強大，幸雙方均有繫上安全帶，沒有被拋出車外，僅有擦挫傷，無生命危險，2車駕駛酒測值均為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。