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「3星座」今年財運超級旺！升官發財賺大錢　這類人更有偏財運

（示意圖／百度）

▲《小鐵工廠》運勢專欄近日指出雙子座、巨蟹座、處女座今年財運將超級旺。（示意圖／百度）

圖文／CTWANT

《小鐵工廠》運勢專欄近日分享「2023年12星座財運紅榜Top3」，並指出雙子座、巨蟹座、處女座今年財運將超級旺，不但在工作方面表現良好，有機會獲得升職加薪，或談下大訂單，投資方面也能大有斬獲。

第3名雙子座

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雙子座今年的財運可謂是夢想成真，身心愉悅。這一年的財富形勢對你非常有利，正職收入前景大好，有機會漲薪、提升福利，績效也將在今年內顯著升高。

副業和理財方面雙子座的得分也很高，今年可以鎖定讓自己增收的財富方向，收益大增。你們有很多與財運相關的飯局，因此多社交，盡可能擴充人際圈。得益於你的好人緣，賺錢的門路也打開了。

聖杯9代表你們不僅有錢賺，也將在今年享受財富的便利。享樂在2023年會變多，你們甚至會小小揮霍一把，例如旅行、吃喝玩樂、購買貴重物品等等。從另一層面來說揮霍也證明有足夠的財力基礎，今年結束前，雙子座一定會在財富層面得償所願的。

第2名巨蟹座

巨蟹座這一年會開展一個新的財富企劃，這個企劃既成熟也能開創新格局。本業工作方面，你們可能會找到一份升職前景和待遇福利都很優秀的新工作。或你們將在這一年接觸到新的項目，這個項目和你適配度更高，穩健開展也將在財運上有所斬獲。

偏財投資方面巨蟹也是大有斬獲，你們有足夠的經濟基礎和成熟的觀念，偏財也將在你們的運籌帷幄下穩定盈收。對於自由職業者和創業中的蟹蟹們，今年很容易擁有新客戶、新資方，計畫中的轉型也將在這一年成功起步。

消費層面，巨蟹們容易有一大筆錢支出，用來裝修房子、購買房產或車輛。目前看來這筆支出是物有所值的，所以不要在計畫了，穩健地實施起來吧！

第1名處女座

處女座今年的財運可謂是超級穩定和富足，錢景一片大好。星幣10是所有數字星幣牌中分量最重的一張，代表富有、安穩且舒適的環境。這張牌會提供處女座一個施展抱負的平臺，只要你有足夠的能力就可以借此機會獲得成功。在職的處女座，你們有機會做成大項目，成功後所得到的獎金非常豐厚。更棒的是，這個專案不會讓你勞心費神，你會從容不迫地完成所有指標，相對輕鬆地攀上巔峰。

運營著家族企業和個人工作室的處女座，今年你們有機會談下大訂單，拉來富有盛名的投資人經濟支持。投資是一定會見利的，大企業和大公司的理財項目、股權是可以考慮購買的，能得到一筆很可觀的分紅。做好準備吧，處女座，2023年是你的財運豐收年。

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