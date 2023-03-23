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13天前目擊「狒狒過馬路」！桃園男遭虧「喝太多」：沒人信我

桃園驚傳有狒狒出沒。（圖／翻攝自黃志杰臉書）

▲桃園驚傳有狒狒出沒。（圖／翻攝自黃志杰臉書）

圖文／CTWANT

桃園市平鎮區傳出有狒狒出沒，鎮興里長黃志杰透露該隻狒狒已在平鎮10多天，僅採食蔬果、沒有傷人，但圍捕失敗，猜測可能已逃到新屋區。事實上，日前就有民眾目擊狒狒在路上遊蕩，第一時間在臉書發文，卻遭到有人吐槽，「你是還沒酒醒吧？」直到今（23）日新聞出來，才終於還他清白。

黃志杰在臉書PO出狒狒逃跑路線，指出3月10日第1次發現狒狒在興隆路道路上行走，3月20日上午7點半及9點圍捕2次，但沒有成功。事實上，就有一名桃園男子10日上午8點在臉書發文，指出上班途中看到不確定是猩猩還是狒狒，在他眼前過馬路，他以為自己老眼昏花，還揉了一下眼睛確認，「牠靠手撐地行走，速度很快吔…」，讓他超傻眼。

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男子目睹狒狒過馬路，還懷疑自己看錯。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲男子目睹狒狒過馬路，還懷疑自己看錯。（圖／翻攝自當事人臉書）

由於沒有照片證明，男子遭到友人調侃，「會不會看到阿飄」、「你是還沒酒醒吧」、「可能昨天喝太多」、「哥眼科我幫你掛好了」、「你會不會中猴了」、「是不是從後照鏡看到自己」、「一定是因為還沒喝，喝了就清醒了」。

事隔13日，男子看到狒狒在桃園趴趴走的新聞，再度發文，「別再說我喝醉了…我真的有看到，而且還真不是猴子」，證明自己沒有看錯。

男子再度發文，要友人別再說他喝醉了。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲男子再度發文，要友人別再說他喝醉了。（圖／翻攝自當事人臉書）

據了解，桃園並沒友人登記養狒狒，不排除有人私自飼養，若找到違規飼主將依法開罰。另外，外界原以為是六福村所有，但六福村清點後證實園區狒狒並沒有減少，但為了保險起見，將進行2次清點，同時提醒民眾，若遇到千萬不要挑釁狒狒。

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