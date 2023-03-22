炒飯正妹明晚現身「這夜市」秀廚藝！嬌喊：歡迎大家來捧場

▲林彤因外貌姣好、身材火辣一夕爆紅。（圖／翻攝自林彤IG）

圖文／CTWANT

新北市樹林某熱炒店「炒飯妹」林彤，因穿著低胸細肩背心翻鍋炒飯，養眼畫面被拍下瞬間爆紅，吸引不少粉絲想一睹芳容。為了讓更多人能一嚐她的廚藝，林彤決定展開「夜市打工」活動，預告明（23）日晚間，將在寧夏夜市大秀料理真功夫。

林彤日前在臉書發起投票活動，請網友們從寧夏、士林、延三、石牌、饒河等5大夜市中，票選出最希望她出沒的地點，她將在獲勝的夜市內幫大家服務。

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林彤今（22）日公布票選結果，由寧夏夜市拔得頭籌，「感謝各位的耐心留言投票，3/23晚上6-7點，會在寧夏夜市合作攤商-第44號的『牛媽媽沙茶牛肉』為大家做料理哦！！」

另外，林彤也提醒，因為近期台灣出現缺蛋危機，當天只會推出「牛肉炒麵」與「沙茶炒牛肉」2品項，並向不吃牛肉的粉絲說聲抱歉，不過仍期待能與大家見面，「歡迎大家一起來逛夜市！」

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