「所有可能人選」都會納民調！　國民黨總統選可望6月中出爐

▲朱立倫、侯友宜日前共同出席新北市議會黨團交接典禮。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫昨（22）日主持中常會宣布，經徵詢各地方首長、立院黨團成員及黨內先進意見，大家一致認為總統人選應該採取徵召方式辦理，以團結勝選，避免爭議。國民黨文傳會主委、立委洪孟楷則指出，總統跟立委的提名是「雙軌並行」的，立委分三階段提名的時程，也同時會進行徵召作業，期待在6月18日時能讓藍營「母雞」跟「小雞」同時亮相。

國民黨中常會昨也通過立委選舉中央提名委員會成員名單，由朱立倫召集，成員包括三位副主席、秘書長、立院黨團總召及十四位藍營直轄市、縣市首長。出戰立委名單預計在4月22日完成第一階段提名，5月20日前完成第二階段，第三階段將於6月18日完成。朱立倫強調，立委艱困選區要徵召勇敢的「藍軍新勇士」來承擔參選，而總統則要努力團結一切可以團結的力量，爭取一切可以給予國民黨支持的朋友。

洪孟楷於中常會後受訪時解釋，關於提名時程問題，總統和立委的提名是雙軌並行的，立委提名分三階段，總統提名徵召的作業也會同步進行，「期望在立委三階段提名時，國民黨能整合、徵召出一位藍營最強候選人。」

被問及不具黨籍的人選是否還能被徵召？洪孟楷強調，徵召的辦法當然是「所有可能的人選」都可能會納入，但如果國民黨內就有強而有力的候選人，他們當然由強而有力的候選人代表黨來參選。