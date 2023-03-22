國民黨總統提名採徵召！「郭台銘還有機會」　他揭朱立倫真目的

▲朱立倫,侯友宜,郭台銘。（合成圖／翻攝自Facebook／朱立倫、侯友宜、郭台銘）

記者崔至雲／台北報導

國民黨黨主席朱立倫今（22）日宣布，2024年總統人選將採徵召方式。原本還在等國民黨「一套辦法」的鴻海集團創辦人郭台銘是否還有機會，外界關注。親郭前立委盧嘉辰認為，此事還是由郭台銘來回應比較好，但尊重黨中央。政治評論員李正皓則認為，徵召就不會有民調，這樣對民調高的新北市長侯友宜反而不利，郭台銘則有機會出線。

朱立倫今日於中常會上宣布，2024總統大選，經過共同決定後採取「徵召」，力求團結勝選。他也說，總統大選一定要團結一切可以團結的力量，爭取所有可以爭取的支持朋友，黨有責任幫主要候選人排除障礙，同時要爭取非綠朋友，一同為台灣人民來打拼。

至於郭台銘先前針對是否參選2024總統，曾向黨中央喊話「在等國民黨的一套辦法」，在國民黨宣布採徵召方式後，郭台銘是否有望被提名，引人關注。

《ETtoday新聞雲》記者致電訪問盧嘉辰，他表示，黨中央既然有他們的方式，自己就不予置評，但這件事情茲事體大，還是應該直接問郭台銘會比較好，自己則是尊重黨中央做法。

李正皓則認為，朱立倫此舉就是乾綱獨斷，因為徵召就不會採納民調，如此一來對於最高民調的侯友宜未必有利，還反倒變成多人都有機會，包含郭台銘、台中市長盧秀燕及朱立倫本人都有可能。