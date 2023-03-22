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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜2024民調逐漸下滑　秦慧珠曝「這三解方」

記者詹宜庭／台北報導

新北市長侯友宜雖被視為代表國民黨角逐2024總統熱門人選，近期面臨民調呈現下滑趨勢。台北市議員秦慧珠今日指出，若侯想將其「下滑」的支持度提升，必須要做到三件事，包括「施政滿意度高、市民諒解他轉換跑道、展現總統格局能力」，才能在未來2024大選中有勝算。

秦慧珠今日透過臉書發文表示，雖然國民黨2024總統大選將採取「徵召」方式產生候選人，但徵召的辦法與時間表並未通過，只是通過立委的提名時間，其中第一階段將在4月22日完成，第二階段要在5月20日完成，第三階段6月18日完成。

秦慧珠認為，近期有諸多數據顯示，國民黨與侯友宜民調呈現「一路下滑」趨勢，此時此刻朱立倫出手，定調以徵召方式提名總統候選人，雖然可以緩和非常焦慮的藍軍，但其中也有些後遺症。

首先，秦慧珠指出，鴻海創辦人郭台銘一直在等國民黨中央提一個辦法，而黨中央給他的是這個徵召辦法嗎？郭台銘本身是個變數，若他不接受，未來到底是同志還是友軍，都是朱立倫要審慎處理的。再來，之前有意參選的還包括孫文學校總校長張亞中、中廣董事長趙少康，對於這兩人，朱立倫是否也同步溝通了？否則若將這幾位定位為「非主要候選人」、「次位候選人」，他們的反彈恐怕會讓國民黨吃不消。

至於侯友宜近期民調大幅度下滑，秦慧珠強調，侯友宜必需做出讓民眾驚喜感動的事，才能讓支持度提升。其中，有三件事是侯友宜必須要努力的，包括：第一、新北市的施政滿意度，侯友宜施政滿意度已經比上一屆還要低，必須要讓新北市民覺得他在市政方面還是那隻領頭羊。

第二、讓市民諒解他轉換跑道，去競選其他職務，秦慧珠分析，這部分需要侯友宜對選民做一些理念說明，甚至在必要時取得新北市民的諒解，讓市民容忍他、接受他、支持他去轉換跑道。

第三、侯友宜要展現總統的格局，特別在兩岸、外交、國防上，讓大家認同他是有學養、理念、能力及魄力的，「要讓我們看到侯友宜市長變成侯友宜總統，可以將中華民國帶往怎樣的方向，他的總統理念跟高度都要讓大家看到，才能在未來有勝算。」

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