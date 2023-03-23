侯友宜曾被指「躺著選都會贏」　他分析如今落難2關鍵

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜曾被指「躺著選都會贏」　游盈隆分析如今落難2關鍵

▲▼侯友宜與王鴻薇一同出席民生社區發展協會聖誕活動。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

各方積極布局2024總統大選，原被視為國民黨最強人選的新北市長侯友宜，民調近日卻呈現下滑趨勢，引發關注。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，侯友宜過去是一個「新民粹強人」，他為何崛起與他如今的「落難」是有關連的，且「侯侯做事」的咒語已經沒什麼用，侯友宜陣營可能還沒意識到。

游盈隆說，侯友宜之會被視為超高人氣的政治人物，是因為2018九合一地方選舉，先以近三十萬票的差距擊敗對手蘇貞昌，而當時的蘇貞昌被黨內公認是實力最強的在地民選政治人物；到了2022九合一地方選舉，又幾乎不費吹灰之力，以近46萬票差距擊敗對手林佳龍；另在過去幾年疫情最嚴重時，針對六都市長防疫表現，侯友宜高居第一且遙遙領先；最後，2022選後有關2024總統大選可能人選的調查，多家民調皆顯示侯友宜是藍營最強棒，民進黨絲毫不敢掉以輕心。

游盈隆指出，在這4年多的時間，有媒體形容侯友宜躺著選都會贏，但3月民調卻出現驚人的轉變，侯友宜已明顯落居第二，客觀情勢正上演一齣「新民粹強人落難記」，

至於侯友宜位和落難，游盈隆分析，因侯友宜過去的高人氣主要是來自總統蔡英文所領導民進黨執政失去民心所致，簡單地講，侯友宜其實在相當程度上是蔡英文領導的民進黨政府所蓄積民怨的函數。民怨愈強，侯友宜人氣越高；反之，則越低。當然，除了客觀強大民怨之外，侯友宜也一定有某些個人魅力和條件，才能形成持續多年的「新民粹強人」的政治現象。

不過，游盈隆表示，當蔡英文執政已進入最後一年，逐漸淡出政治暴風圈，作為民進黨主席的賴清德正快速強勢崛起的時候，一個全新的「政治競爭場域」正在被打造，那和侯友宜過去所熟悉的對手和場域已大不相同。

游盈隆也說，侯友宜的落難，國民黨中央自然也須承擔一部分責任。近期光是一個總統和立委提名，就搞的全黨雞飛狗跳，焦頭爛額。對於總統人選的產生，國民黨主席朱立倫宣布採徵召，稱「黨有責任幫主要候選人排除障礙」，言下之意再清楚不過了，就是決定要徵召侯友宜參選。只不過一個黨的總統提名，這種天大地大的事情，竟然只是內部幾個人私相授受，不經黨內民主程序，肯定是另一個災難。朱立倫裡外不是人，要怪誰呢？

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