台灣餐飲店員工都是越南人？　網揭2優勢：真的猛

▲原PO發現台灣餐飲店的員工大多是越南人。（示意圖／記者張一中攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

台灣有不少外籍移工，一名網友就表示，近日她去3間不同的餐廳用餐，發現掌廚的都是越南人，因此好奇為什麼台灣餐飲店全是越南人？對此，許多網友大讚越南人廚藝好，做的菜都很好吃，還有人直言他們比較吃苦耐勞，不挑工作。

一名女網友在PTT女人版以「台灣怎麼餐飲服務生都變成越南人？」為題發文，表示近日到鍋貼店用餐發現掌廚的是越南小弟；去吃餛飩，煮東西的也是越南小弟；在三重吃滷肉飯，不只廚師連服務生全都是越南小姐，讓他好奇在台灣的越南移工是不是真的很多？

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貼文曝光吸引網友熱議，「早就東南亞化了，一堆外籍移工，以越南為最大宗」、「我家黃昏市場也很多越南人員工，還對顧客很好」、「我家這的八方雲集，從煎台、裝盒到收銀，全部都是東南亞人」；也有人大讚越南人烹飪能力，「越南有的手藝真的好吃」、「越南人煮菜很好吃」、「越南人的廚藝很猛」。

有網友點出關鍵，「因為薪水不願意增加啊，只能請外籍」、「便宜、認份、好用。不像台灣人一堆鳥毛～要錢又要爽」、「台灣人只想光鮮亮麗又錢多的工作」、「台灣人怕熱嫌髒不願做」、「台灣人太尊貴，很多基層工作都不做」。

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