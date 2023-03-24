蔡英文加州會麥卡錫　歐布萊恩：中共無權決定美國政治人物要見誰

▲美國前白宮國安顧問、全球台灣研究中心（GTI）「美台關係工作小組」主席歐布萊恩。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文將起程進行友邦訪問，並以過境方式到訪美國紐約、洛杉磯，並預計在洛杉磯的雷根圖書館與美國眾議長麥卡錫（Kevin McCarthy）見面。針對外界猜測會件地點改在美國，是要降低中國的惡意，美國前白宮國安顧問主席歐布萊恩說，麥卡錫議長是台灣強力的支持者，「中國共產黨沒有否決權，可以隨便決定美國政治人物要跟誰見面、不跟誰見面」。

美國前白宮國安顧問主席歐布萊恩（Amb. Robert O'Brien）以全球台灣研究中心（GTI）「美台關係工作小組」主席身份，率領智庫團抵達台灣訪問，並在24日下午召開訪團記者會。

歐布萊恩（Amb. Robert O'Brien）說，其實過去一直以來，台灣元首出國訪問美國領袖或外國領導人都非常正常，中國要小題大作試圖藉此改變現狀。

他表示，知道蔡總統要在加州跟麥卡錫見面，還沒證實，但聽說會在雷根圖書館會面，麥卡錫議長是台灣強力的支持者，也支持蓋拉格議員率領的對中問題特別委員會，「跟蔡總統的會面會非常棒、成果豐碩」。

歐布萊恩強調，蔡總統先後跟裴洛西（Nancy Pelosi）、麥卡錫見面，在在顯示美國國會對台灣的支持，「中國共產黨沒有否決權，可以隨便決定美國政治人物要跟誰見面、不跟誰見面」。

