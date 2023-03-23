「2023台北時裝週AW23」首度移師南鯤鯓代天府　展現時裝之美

▲「2023台北時裝週AW23」開幕大秀，22日晚上首度移師台南南鯤鯓代天府，在這座擁有361年歷史國定古蹟前，展演具有台灣特色的時尚大秀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台灣時尚界最具代表性的「2023台北時裝週AW23」開幕大秀，22日晚上首度移師台南南鯤鯓代天府，在這座擁有361年歷史的國定古蹟前，融合了傳統與現代的文藝之美，展演具有台灣特色的時尚大秀。

台南市長黃偉哲陪同副總統賴清德及文化部長史哲出席看秀。賴清德副總統表示，時裝週是國家進步跟生活藝術的櫥窗，期待時尚設計師的作品能夠在舞台上面盡情發揮，讓全世界倍感驚艷。立委陳亭妃、林宜瑾、賴惠員，以及市議員李中岑、方一峰、沈家鳳也出席共襄盛舉。

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黃偉哲表示，文化是一座城市最珍貴的資產，而台南作為一座富有歷史和文化底蘊的城市，擁有豐富的人文藝術之美，能夠在南鯤鯓代天府這樣具有重要歷史意義的地方舉辦融合傳統與現代的開幕秀，是非常值得榮耀的文化盛事。





副總統賴清德表示，台南南鯤鯓代天府是國定古蹟，同時也是全台王爺總廟、全球的王爺信仰中心，在這樣的場地融合傳統與現代的元素，以最具代表性的南鯤鯓牌樓為主題背景舉辦時裝秀，更讓人感受到了文化歷久不衰的豐富底蘊。





賴副總統表示，台北時裝週歷年來充分展現出「跨域結合」的特色，今年特別來到南鯤鯓代天府，現代美學設計師的作品結合傳統文化令人十分驚艷。





本次主策展人之一，國立台灣工藝研究發展中心主任張仁吉介紹，「2023台北時裝週AW23」是一次具有意義的時尚里程碑展演，特別選在代天府這樣具有歷史傳統意義的文化場域，並「以信仰為精神、以傳統藝術為內容」為主軸。張仁吉主任說，傳統藝術與土地的脈動息息相關，今晚的展演特別融合傳統與現代的精神，串連起不同時代的文藝之美。



本季開幕主題大秀「敬藝：傳統表演藝術及傳統工藝跨界時尚」以傳統藝術做為跨界主體，首度走出台北，來到國定古蹟同時也是全台王爺總廟的台南南鯤鯓代天府，特別邀請歌仔戲大師唐美雲演出，並結合傳統藝陣表演、表演藝術與時尚走秀，揭開7位頂尖台灣服裝設計師與7位傳統藝師的融心醞釀，共同創造出的72套服飾大作，人間國寶漆藝家王清霜也親臨現場。





文化局表示，台南是台灣的紡織重鎮，擁有許多紡織大廠，因此台南與台灣的時尚產業連結十分緊密，市府自2011年首屆「2011FUSE紡織時尚週」以來，亦連續辦理9屆時尚秀活動，去年更與文化部合作辦理「2022潮台南—遇見：原住民族人間國寶跨界時尚」大展，這次的傳統表演藝術及工藝與時尚的跨界，其實也代表台南在文化與時尚軟實力上擁有無限可能性。





這次也特別邀請在地團隊安南區本淵寮朝興宮金獅陣進行演出，為時裝週揭開序幕，展現台南西港刈香傳統陣頭的魅力。本淵寮朝興宮金獅陣自1920年成立迄今超過百年歷史，從早年由護鄉衛土的鄉勇團練，轉化為神明的護衛部隊，且金獅陣成員大多是村庄子弟世代傳承，充分展現過往先民寓兵於農的開墾精神。





開幕秀由藝人黃子佼、陳明珠擔綱主持，邀請金馬影后謝盈萱、金馬最佳男配角劉冠廷、國民姊夫Akira、新生代演員林思宇(宇宙)等演藝人員共同參與，現場星光熠熠，傳藝、時尚、藝文、設計及政治界貴賓齊聚在南鯤鯓代天府，見證融合台灣傳統與現代特色的時尚盛會。