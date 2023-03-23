檳榔攤賣保力達B、維士比「遭罰3萬」！花蓮衛生局：2者屬藥品

▲保力達B、維士比依藥事法規定屬於指示藥品。（圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

花蓮縣近日一處檳榔攤近日遭檢舉，因店內販售保力達B、維士比，遭衛生局裁處新台幣3萬元罰鍰。對此，花蓮縣衛生局說明，保力達B、維士比均屬藥品，只能透過醫師、藥師、藥劑生指示後使用，並在藥局販售，提醒非具藥商資格的業者小心觸法。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，「保力達B、維士比」含有生藥提取液、咖啡因或綜合維生素及8%以上酒精濃度，依藥事法規定屬於指示藥品，應透過醫師、藥師、藥劑生指示後使用，並僅限有藥事人員的藥局、藥商販售，由現場執業藥師或藥劑生提供專業諮詢說明用法用量後，依指示飲用，否則飲用過量，恐會對身體造成傷害。

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朱家祥指出，許多民眾將「保力達B、維士比」誤認是提神飲料，經常在工作之餘常聚在一起飲用，但因內容物含有酒精，因此服用後應避免開車及從事高危險性作業，以免發生意外，且應注意長期過量服用有傷肝之虞。

朱家祥強調，業者無藥商許可執照就私自販售，已違反藥事法第27條第1項及同法第92條第1項規定，經查獲可處新台幣3萬元以上、200萬元以下罰鍰。花蓮縣衛生局也提醒，民眾若對購買藥品有所疑慮或發現可疑之違規產品時，可至衛生福利部食品藥物管理署網頁公告資訊項下查詢，或洽詢花蓮縣衛生局藥政服務專線03-8226959。